Cristiano suelta la bomba: "Me retiraré pronto"

Siguen saliendo fragmentos de la entrevista entre Cristiano Ronaldo y Piers Morgan. Esta vez, la gran pregunta desvelada fue sobre su retirada, cuando el entrevistador planteó la siguiente cuestión: "¿Tienes en mente una edad en la que eso podría suceder?". El luso, como si hubiera practicado para este momento, respondió sin andarse con rodeos.

"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", reconoció.

También se le preguntó acerca del futuro, cómo rellenará el vacío que sentirá al no jugar a fútbol de manera profesional nunca más. "Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo".

Cristiano tiene un objetivo antes de su retirada: llegar a los 1000 goles de manera profesional. Actualmente, el casillero está en 952, después del doblete que consiguió en el último partido ante Al Fayha. El portugués dio la victoria a su equipo desde los once metros, aunque varios jugadores del Al Hilal consideraron que no era penalti y así lo hicieron saber en redes sociales (publicando mensajes con emoticonos de risa).

"Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", confesó. El portugués ya se ha mostrado en documentales como los de su mujer, Georgina Rodríguez, como una persona muy familiar.

Cristiano Ronaldo lleva 952 goles como profesional / Armando Franca / AP

También tendrá otro 'hobbie', como el de guiar la carrera de Cristiano Jr. "Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando... haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente".