Cristiano Ronaldo vuelve a imponerse a la Juventus en los tribunales y blinda los 9,8 millones del caso salarios Covid

Cristiano Ronaldo ha sumado una victoria lejos del césped. El Tribunal Laboral de Turín ha rechazado el recurso de la Juventus y ha confirmado la validez del fallo arbitral que, en 2024, reconoció al delantero portugués una cantidad cercana a los 9,8 millones de euros por salarios diferidos durante la pandemia. Con la resolución, la entidad 'bianconeri' pierde su intento de recuperar el importe ya pagado y asume, además, nuevas costas del procedimiento.

Un recurso que no prospera

La sentencia llega tras meses de pulso jurídico y cierra, en esta instancia, la vía que la Juventus había elegido para tumbar el laudo. El juez Gian Luca Robaldo, según detallan medios italianos, no solo ha desestimado la impugnación del club, sino que con su fallo ha reforzado el carácter vinculante de un arbitraje que nació de los acuerdos de "congelación" salarial firmados en pleno parón competitivo por la Covid-19.

El club, de acuerdo con la información publicada en Italia, se reserva ahora el análisis de la resolución para valorar si existen motivos para continuar la batalla en instancias superiores.

La factura y el impacto real en las cuentas

El núcleo económico del caso gira en torno a esos 9,8 millones que la Juventus ya había abonado tras el laudo arbitral de 2024 y que pretendía recuperar. La cifra puede rozar los 11 millones si se tiene en cuenta el efecto de los intereses, tal y como recogen las informaciones italianas.

EL JUGADOR DE FUTBOL DE LA JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO, DURANTE UN PARTIDO DE LA LIGA DE CAMPEONES DISPUTADO CONTRA EL ATLETICO DE MADRID EN EL ESTADIO WANDA METROPOLITANO. Cristiano Ronaldo of Juventus during the UEFA Champions League, Group D football match between Atletico de Madrid and Juventus FC on September 18, 2019 at Wanda Metropolitano stadium in Madrid, Spain. - Photo Manuel Blondeau / AOP Press / DPPI cristiano ronaldo contra atletico / MANUEL BLONDEAU / MANUEL BLONDEAU / AOP PRESS / DPPI

La sentencia incorpora un coste añadido en concepto de gastos legales, que podrían rondar los 50.000 euros, y se suma al desgaste reputacional de un pulso que persigue al club desde la marcha del portugués rumbo a Mánchester en 2021.

En lo contable, sin embargo, el golpe es más limitado de lo que sugiere el titular. La Juventus ya había liquidado y provisionado el importe en ejercicios anteriores, por lo que no se espera un impacto nuevo en el balance actual, tal como apuntan las informaciones y la documentación corporativa del club.

El origen del litigio

El conflicto se remonta a los meses más duros de la pandemia, cuando la Juventus pactó con su plantilla fórmulas de aplazamiento salarial para aliviar tensiones financieras. En el caso de Ronaldo, el acuerdo quedó asociado a un documento conocido en Italia como la "carta Ronaldo", que contemplaba un pago diferido de alrededor de 19,5-19,6 millones brutos, vinculado a varias mensualidades.

Cuando la relación contractual terminó y el jugador dejó Turín, el club sostuvo que esa deuda no debía prosperar en los términos reclamados. Ronaldo acudió a la vía legal y el arbitraje de 2024 zanjó el primer gran capítulo al reconocerle aproximadamente la mitad de lo solicitado. La Juventus anunció entonces que revisaría la decisión, según la propia comunicación trasladada por el club.

Un episodio más dentro de una etapa convulsa

El caso Ronaldo no es un expediente aislado en la historia reciente del club. La propia prensa italiana enmarca la disputa en los años marcados por investigaciones y controversias económicas, con la gestión de aquellos meses de pandemia como telón de fondo, que involucró a la alta dirección de los Bianconeri y provocó la dimisión del presidente Andrea Agnelli y de la antigua junta directiva. La "carta" y su encaje en la contabilidad fueron, precisamente, uno de los elementos que alimentaron el debate público sobre la transparencia financiera de la entidad.

A corto plazo, la Juventus no recupera el dinero y asume el coste de la apelación. A medio plazo, queda abierta la decisión estratégica de prolongar el litigio o darlo por amortizado. Mientras tanto, Ronaldo, hoy lejos de la Serie A, ve reforzada su posición en un conflicto que empezó como una negociación interna de emergencia y ha acabado convertido en un recordatorio de lo caro que puede salir un acuerdo firmado en tiempos de crisis.