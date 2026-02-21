Cristiano Ronaldo se unió al Ramadán: "Intentó ayunar junto a sus compañeros"

El pasado martes 17 de febrero dio comienzo a una de las tradiciones más importantes del islam: el Ramadán. Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, el Ramadán representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior. Se trata de uno de los cinco pilares del islam y se celebra durante el noveno mes del calendario islámico.

Es decir, cada año cambia en torno al mes lunar y su duración es de veintinueve a treinta días, a partir de la luna creciente hasta la próxima luna crecient (el año pasado, se celebró durante el mes de marzo. Cada año tira atrás un mes). Los ayunos van desde el amanecer hasta el anochecer y es fard (obligatorio) a excepción de personas adultas con enfermedades crónicas, que estén viajando, embarazadas, en periodo de lactancia, diabéticas, o durante la menstruación.

Cristiano quiso ayunar junto a sus compañeros

Los deportistas de élite, como en el caso de Lamine Yamal, Rüdiger, Brahim, Benzema, Salah... entre otros, también siguen la tradición, mientras lo compaginan con sus responsabilidades profesionales. Sin embargo, hay personas que deciden implicarse en la tradición para apoyar a sus compañeros. Fue el caso de Cristiano, que sin ser de religión musulmana, decidió adentrarse para experimentar lo que se siente al cumplir con este pilar de la religión.

Sin embargo, no es una época sencilla para un futbolista profesional, pese a que este año no coincide con periodos de mucho calor. El desgaste físico en plena temporada es enorme y los entrenamientos, así como los partidos de alta intensidad, requieren una preparación constante. Cristiano es un deportista que cuida mucho su alimentación y sus rutinas, por lo que quiso probar esta experiencia en el pasado.

El exjugador del Al-Nassr y del Al-Faisaly, Shaye Sharahili, afirmó que el futbolista portugués probó el Ramadán el año pasado. “Cristiano Ronaldo probó el ayuno con jugadores musulmanes del Al-Nassr el año pasado durante el Ramadán”, señaló. También explicó que “ayunó durante dos días para experimentar lo que sienten los musulmanes durante el Ramadán y entender mejor cómo es ayunar”, dijo.

La rutina de Cristiano Ronaldo, a sus 41 años / @cristiano

El actual delantero del Al-Nassr consume unas seis comidas al día, cuidadosamente diseñadas para alcanzar unas 3.200 calorías, necesarias para sostener su exigente rutina física. Hace años, el chef italiano Giorgio Barone, reveló cuál era el plan de alimentación de Cristiano. “No hay alimentos costosos. Utilizo alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro”, afirmó. Este año no se sabe si Cristiano volverá a realizar el Ramadán en algún momento o si repetirá la experiencia del ayuno.