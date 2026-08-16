Cristiano Ronaldo suelta la bomba: "Probablemente este será mi último año en el fútbol"

Cristiano Ronaldo acaricia los 1.000 goles con la yema de sus dedos. Lleva 976 y está a tan solo 24 de su ambicioso objetivo. Recién casado con Georgina, confesó a 'Vogue, en un reportaje centrado en su boda y vida familiar que "probablemente este sea mi último año en el fútbol". Unas declaraciones que han sacudido el planeta fútbol.

Fue más allá y reveló que lo tiene todo pensado: "Tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una. Será divertido, viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado".

"Estos 25 años han sido muy sacrificados", aseguró. El vínculo contractual que le une con Al Nassr expira el próximo julio de 2027, fecha en la que se espera que haya alcanzado - o incluso superado - la extraordinaria cifra de los 1.000 tantos. Para entonces, habrá cumplido los 42 años.

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El luso se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en seis Mundiales distintos. Lo logró en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y también en 2026. Según datos de la FIFA, es el máximo goleador de la historia con 976 dianas a nivel oficial. De ellos, 146 fueron con la selección. "Quiero dejar un legado espectacular", prometió.