Cristiano Ronaldo podría quedarse sin Mundial: "Debería avergonzarse"

Cristiano Ronaldo ha demostrado en los últimos años e incluso meses que todavía tiene cuerda para rato. Precisamente por ese motivo se marchó en enero de 2023 a Arabia Saudí, una liga en auge que le permite seguir compitiendo al máximo nivel y poder así ser convocado con su selección a sus 40 años.

Si Cristiano todavía no se ha retirado es principalmente por dos objetivos que tiene entre ceja y ceja y que le obligan a dar el máximo partido tras partido: ser el primer futbolista de la historia en alcanzar los 1000 goles y disputar su último Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero todo lo que ha venido luchando en los últimos cuatro años podría haberse ido al traste con una polémica agresión este pasado jueves. En el Irlanda-Portugal de ayer (2-0), Cristiano Ronaldo vio la roja directa por propinar un codazo por la espalda a un rival. "Debería avergonzarse", aseguran en el medio luso 'A Bola'.

"Perdió los papeles"

"Perdió los papeles, pasa a veces. Pero teniendo 40 años y habiendo sido él quien creó el ambiente que se vivió, resulta extraño que sucediese... Y lo peor fue todo el teatro entre su codazo y su salida del campo", se puede leer en dicho medio. Mientras que 'Récord' fue más allá: "Perdió la cabeza. No soportó la frustración de ir abajo en el marcador y soltó un golpe no usual en él".

Portugal's Cristiano Ronaldo leaves the pitch after being shown a red card during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison) / AP

Corría el minuto 60 cuando el astro portugués, con el marcador reflejando un 2-0 en contra y desquiciado por los empujones de la defensa irlandesa, sacó el codo a pasear para golpear en la espalda de Dara O’Shea. Vio la amarilla en primera instancia mientras el rival se dolía sobre el terreno de juego. Una vez levantado del suelo, Cristiano le hizo el gesto de 'llorón' llevándose los puños a sus ojos simulando lágrimas.

Agresión sin balón

Pero, para sorpresa del portugués, intervino el VAR para corregir la decisión del colegiado, que cambió la amarilla por una roja directa que podría tener consecuencias gravísimas para Ronaldo. El delantero del Al-Nassr se perderá el último duelo de la fase clasificatoria de Portugal (este domingo contra Armenia), sin embargo, la FIFA podría sancionarle con más partidos si lo considera una agresión sin el balón en juego.

Dicho castigo podría ir desde uno (si lo consideran acción del juego) hasta un mínimo de tres partidos (si lo consideran conducta violenta). “Al menos tres partidos de suspensión por agredir a un adversario o persona que no sea un árbitro de partido”, establece el reglamento, que considera agresión acciones como codazos, puñetazos, mordiscos, patadas o golpes.

Cristiano Ronaldo fue expulsado tras intervención del VAR / AP

Solo resta un partido de clasificación

E ahí el quid de la cuestión: si recibe un castigo de cuatro partidos, podría no tener minutos en el Mundial en caso de que Portugal caiga en la fase de grupos.

Si el combinado de Roberto Martínez termina clasificándose para la cita mundialista sin pasar por la repesca (algo lógico, pero todavía pendiente de confirmación), Cristiano podría ausentarse en partidos del Mundial al restar tan solo un encuentro de la fase de clasificación por delante y tener que cumplir sanción en duelos oficiales.

En ese sentido, en un hipotético caso de que el castigo fuese de cuatro partidos, cabría la posibilidad de que el ex del Real Madrid se quedase sin disputar ni un solo minuto en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, siempre y cuando el combinado luso cayese eliminado en la fase de grupos, que consta de tres partidos.