Cristiano Ronaldo se prepara para comprar un equipo de fútbol

El fútbol saudí está cerca de cerrar la operación más importante de su corta, pero rimbombante historia. Según publica hoy el diario portugués 'A Bola', un consorcio de élite formado por cinco importantes inversores se prepara para formalizar una oferta de adquisición del Al Nassr por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí.

Entre los nombres que aparecen en esta operación destaca especialmente el de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, actual estrella del equipo, formaría parte del grupo inversor junto a Gerry Cardinale, máximo responsable de RedBird Capital Partners y propietario del AC Milan. También participarían los empresarios Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji y Sharaf Al-Hariri.

Según la información publicada inicialmente por el analista deportivo Nawaf_STATS y posteriormente recogida por distintos medios italianos, cada integrante del consorcio tendría previsto aportar al menos 100 millones de dólares, una cantidad cercana a los 92 millones de euros. De concretarse, la operación supondría una importante entrada de capital para el club de Riad.

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr / Twitter: @AlNassrFC

EN MISA Y REPICANDO

La posible adquisición tendría además un componente especialmente llamativo: Ronaldo podría pasar de ser la principal figura deportiva del Al Nassr a convertirse también en uno de sus propietarios. Una situación poco habitual que elevaría todavía más su influencia dentro de la entidad saudí.

Ahora, todas las miradas están puestas en las negociaciones con el PIF. Representantes de RedBird Capital y del grupo inversor tienen previsto mantener próximamente una reunión con responsables del fondo saudí para analizar la propuesta.

El encuentro será determinante para conocer si el PIF está dispuesto a desprenderse del control del Al Nassr. En caso de que el acuerdo salga adelante, el movimiento supondría un importante giro en el proyecto del club y podría tener repercusiones en el panorama futbolístico de Arabia Saudí.