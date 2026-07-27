FÚTBOL
Cristiano Ronaldo se pasa al cine tras el fracaso del Mundial
El futbolista portugués da el salto a la industria audiovisual como actor y productor ejecutivo de una serie sobre fútbol
Cristiano Ronaldo acaba de, posiblemente, poner fin a su etapa como internacional con la selección portuguesa, lo que supondría el cierre de su carrera con el combinado nacional.
El 'Bicho' no solo ha triunfado sobre el terreno de juego, sino que también ha sabido diversificar su fortuna y ahora ha sorprendido con su salto a una nueva industria.
Desde clínicas capilares hasta hoteles de lujo, el portugués ha seguido aumentando su patrimonio de cara a su retirada definitiva. Lo que nadie esperaba era que 'CR7' diera el salto a la industria audiovisual con un doble papel: actor y productor ejecutivo.
La trama sobre un agente de fútbol de élite
Según ha informado The Sun, participará en una producción sobre fútbol titulada Day 1s. La serie girará en torno a un agente de fútbol de élite llamado Stanley Dalton, interpretado por el actor Damian Lewis, conocido por protagonizar Homeland y Billions.
En esta producción, Ronaldo formará parte del reparto como invitado, además de ejercer como productor ejecutivo. Una fuente de The Sun también reveló que Thierry Henry, exfutbolista francés y antiguo rival de Cristiano Ronaldo en la Premier League, también participará en la historia.
"El puro calibre de las figuras detrás del proyecto, sin mencionar al elenco, hace que sea un proyecto de prestigio, aunque resulte sorprendente en el caso de Ronaldo, al incursionar en la creación de dramas", cita The Sun.
El medio añade que la serie "probablemente desate una guerra de ofertas entre las plataformas de streaming".
No es la primera vez delante de las cámaras
Ronaldo, de 41 años, que ya ha hecho alguna aparición en la pantalla, como en el documental de su futura mujer, Soy Georgina, participará en la serie además de desempeñar el cargo de productor ejecutivo.
La idea de la ficción parte de una visión creada por Darin Den, un agente de futbolistas real y uno de los productores ejecutivos del proyecto, que además representa a Thierry Henry.
"Después de la Copa del Mundo, hay un renovado interés internacional, particularmente en Estados Unidos, por el fútbol británico. Se trata de un drama, con algunos elementos cómicos, y cuenta con nombres de primer nivel respaldándolo", informan desde The Sun.
Propietario de una productora
La serie será producida por los estudios UR•Marv, que Ronaldo dirige junto al reconocido director Matthew Vaughn. Ambos persiguen el objetivo de cambiar la convencionalidad del mundo cinematográfico.
Durante la presentación del proyecto, Vaughn elogió a su socio: "Cristiano ha creado historias en el campo que yo jamás podría haber escrito, y estoy deseando crear películas inspiradoras con él".
Una nueva alianza empresarial de la que Cristiano se muestra orgulloso: "Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos", declaró, según recoge The Sun.
Tras cerrar un Mundial en el que apenas ha sido protagonista, Ronaldo afronta nuevos retos lejos de los terrenos de juego. Y, de momento, el primer paso que ha dado el capitán de la Seleção ha sido delante de las cámaras.
- Lamine Yamal (19 años) reflexiona sobre sus estudios: 'Un día le dije a mi madre: ‘Voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía
- Rodri pasará por el quirófano sin fecha establecida de regreso
- ¡El Barça, a por Aymeric Laporte!
- L´Équipe: El Madrid se entromete por Ferran Torres
- ¡Escándalo en Alemania por la vida privada de Olise!
- Puñetazo de Ayala a Dani Olmo tras la final del Mundial
- La profesora de universidad de Mikel Oyarzabal: 'Estaba en un piso compartido con sus amigos de Eibar y él era como uno más. Podía venir a clase y compaginaba entrenamientos con la asistencia, hasta que empezó a despuntar
- La condición económica que pone el Real Madrid para dejar salir a Vinicius