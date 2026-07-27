Cristiano Ronaldo se pasa al cine tras el fracaso del Mundial

Cristiano Ronaldo acaba de, posiblemente, poner fin a su etapa como internacional con la selección portuguesa, lo que supondría el cierre de su carrera con el combinado nacional.

El 'Bicho' no solo ha triunfado sobre el terreno de juego, sino que también ha sabido diversificar su fortuna y ahora ha sorprendido con su salto a una nueva industria.

Desde clínicas capilares hasta hoteles de lujo, el portugués ha seguido aumentando su patrimonio de cara a su retirada definitiva. Lo que nadie esperaba era que 'CR7' diera el salto a la industria audiovisual con un doble papel: actor y productor ejecutivo.

La trama sobre un agente de fútbol de élite

Según ha informado The Sun, participará en una producción sobre fútbol titulada Day 1s. La serie girará en torno a un agente de fútbol de élite llamado Stanley Dalton, interpretado por el actor Damian Lewis, conocido por protagonizar Homeland y Billions.

En esta producción, Ronaldo formará parte del reparto como invitado, además de ejercer como productor ejecutivo. Una fuente de The Sun también reveló que Thierry Henry, exfutbolista francés y antiguo rival de Cristiano Ronaldo en la Premier League, también participará en la historia.

"El puro calibre de las figuras detrás del proyecto, sin mencionar al elenco, hace que sea un proyecto de prestigio, aunque resulte sorprendente en el caso de Ronaldo, al incursionar en la creación de dramas", cita The Sun.

El medio añade que la serie "probablemente desate una guerra de ofertas entre las plataformas de streaming".

No es la primera vez delante de las cámaras

Ronaldo, de 41 años, que ya ha hecho alguna aparición en la pantalla, como en el documental de su futura mujer, Soy Georgina, participará en la serie además de desempeñar el cargo de productor ejecutivo.

La idea de la ficción parte de una visión creada por Darin Den, un agente de futbolistas real y uno de los productores ejecutivos del proyecto, que además representa a Thierry Henry.

"Después de la Copa del Mundo, hay un renovado interés internacional, particularmente en Estados Unidos, por el fútbol británico. Se trata de un drama, con algunos elementos cómicos, y cuenta con nombres de primer nivel respaldándolo", informan desde The Sun.

Propietario de una productora

La serie será producida por los estudios UR•Marv, que Ronaldo dirige junto al reconocido director Matthew Vaughn. Ambos persiguen el objetivo de cambiar la convencionalidad del mundo cinematográfico.

Durante la presentación del proyecto, Vaughn elogió a su socio: "Cristiano ha creado historias en el campo que yo jamás podría haber escrito, y estoy deseando crear películas inspiradoras con él".

Una nueva alianza empresarial de la que Cristiano se muestra orgulloso: "Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos", declaró, según recoge The Sun.

Tras cerrar un Mundial en el que apenas ha sido protagonista, Ronaldo afronta nuevos retos lejos de los terrenos de juego. Y, de momento, el primer paso que ha dado el capitán de la Seleção ha sido delante de las cámaras.