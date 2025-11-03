Cristiano Ronaldo: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

La rivalidad Cristiano-Messi ha sido uno de los principales motores del fútbol moderno durante casi dos décadas. Títulos, goles, récords... dos astros del balón que han acaparado el foco sobre el terreno de juego, pero también fuera del verde. Y, aunque su competencia parece ahora cosa de otra época, el portugués se encarga cada cierto tiempo de reavivar un debate que muchos consideran enterrado.

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, que se emitirá de forma íntegra este martes 4 de noviembre, el delantero portugués ha hablado sin tapujos sobre ciertos aspectos de su vida personal, pero también de su carrera como profesional. A pesar de que todavía habrá que esperar unas horas para conocer el contenido completo de la esperada entrevista, en un avance de esta misma se han podido ver algunas de las preguntas a las que deberá hacer frente el portugués.

"La entrevista más personal a Cristiano"

Son múltiples los temas que aborda el mencionado avance, entre ellos su relación con Georgina Rodríguez. "Sabía que era la mujer de mi vida", dice el portugués. También se trata el fallecimiento de Diogo Jota, compañero de selección de Cristiano, a través de una pregunta punzante: "No atendiste a su funeral", le comenta Piers Morgan, algo a lo que Cristiano intentará responder cuando sea publicada la entrevista al completo.

Uno de los aspectos que más han llamado la atención ha sido sobre su rivalidad con Leo Messi. "Wayne Rooney. Una persona que no te odia, pero que ha dicho que Leo Messi es mejor que tú...", le comenta el periodista sobre su entonces compañero en el Manchester United. "No hay problema, pero no estoy de acuerdo. No quiero parecer humilde...", responde sin tapujos el delantero. No es la primera vez que el portugués se pone por delante del argentino, quien al contrario que Cristiano siempre ha puesto a ambos al mismo nivel.

El último contenido del avance ha sido una pregunta sobre la posible retirada de Cristiano en los próximos años. "Probablemente, lloraré", contesta el portugués con sinceridad. Una entrevista que dará mucho de que hablar sobre la vida, éxitos y fracasos de Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol y también fuera de este.