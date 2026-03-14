Cristiano Ronaldo Jr. la lía en Arabia: termina sancionado tras ser sustituido

El hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr., volvió a convertirse en protagonista durante un partido de categorías juveniles en Arabia Saudita. El joven futbolista del Al Nassr U‑15 llamó la atención por su reacción de enfado tras una decisión arbitral en el derbi ante Al Hilal U‑15. Su comportamiento no gustó nada en el club y terminó sancionado.

El encuentro, de la liga juvenil saudí, fue de alto voltaje desde los primeros minutos. Ronaldo Jr. participó activamente en varias jugadas ofensivas de su equipo y mostró la competitividad que lo caracteriza. Sin embargo, una situación polémica cambió el tono del partido para el joven delantero.

Todo deriva de una falta previa

Durante una disputa por el balón, el jugador del Al Nassr fue empujado por un rival mientras intentaba recuperar la posesión. A pesar de las protestas del futbolista y de algunos compañeros, el árbitro decidió no señalar falta y permitió que el juego continuara. Esta decisión provocó la evidente frustración del hijo del astro portugués.

Poco después, el entrenador decidió sustituir a Cristiano Ronaldo Jr. en los minutos finales del encuentro. Cuando se dirigía hacia la banda para abandonar el campo, el joven jugador mostró su desacuerdo con la decisión arbitral y con la situación del partido, gesticulando visiblemente molesto.

El árbitro le indicó que debía salir por la zona más cercana del terreno de juego, como marca el reglamento y Cristiano reaccionó mal con el entrenador. Sin embargo, Ronaldo Jr. tardó en obedecer la instrucción y continuó mostrando su enfado mientras caminaba hacia el área técnica. Debido a su actitud, el colegiado terminó mostrándole una tarjeta amarilla.

La amonestación implica una sanción automática en la competición juvenil, por lo que el jugador no podrá disputar el siguiente encuentro de su equipo. Este tipo de situaciones forman parte del proceso de aprendizaje de muchos futbolistas jóvenes, especialmente en competiciones formativas donde las emociones suelen ser intensas.

Algunos aficionados señalaron que el joven futbolista debería controlar mejor sus reacciones y mantener una actitud más profesional en el campo. Otros, en cambio, consideraron que se trató de una reacción comprensible en un partido competitivo.

A pesar de la polémica, Cristiano Ronaldo Jr. continúa siendo una de las jóvenes promesas más observadas del fútbol juvenil. Su evolución en las categorías inferiores del Al Nassr es seguida de cerca por aficionados y medios, especialmente por el peso que tiene el legado deportivo de su padre. Como muchos jugadores de su edad, el camino hacia el profesionalismo incluirá momentos de aprendizaje tanto dentro como fuera del campo.