Fin al culebrón saudí: Cristiano Ronaldo está de vuelta

Se terminó la huelga. El culebrón que ha mantenido en vilo al fútbol saudí durante las útlimas semanas ha llegado a su fin. Cristiano Ronaldo se reincorporará a la disciplina del Al Nassr tras declararse en rebeldía y volverá a vestirse de corto de manera inmediata. Como ha avanzado 'A Bola', el futbolista portugués "ha ganado la batalla contra Arabia Saudí y volverá a jugar".

Su regreso se hará esperar

El luso no viajará este miercóles a Turkmenistán para el partido de la Champions League 2 asiática frente al Arkadag, por lo que su regreso a los terrenos de juego está previsto que sea el sábado contra el Al Fateh, en Al-Hasa, correspondiente a la jornada 22 de la Saudi Pro League.

La tensión en Riad era insostenible. Lo que comenzó como un rumor de descontento se transformó en un plantón que dejó al Al Nassr sin su máxima estrella y a todo un país temblando ante la posible salida de su principal ídolo. Sin embargo, parece que nada de esto ocurrirá: Cristiano se queda.

Ronaldo manifestó su desconformidad con el Fondo de Inversión Pública (FIP) debido al trato desigual que reciben los diferentes equipos de la SPL. Asímismo, "Cristiano incluyó una protesta por el retraso en el pago de los salarios a varios empleados y colaboradores del club saudí", revela 'A Bola'.

Una victoria en los despachos

Esta actitud de solidaridad del portugués, digna de capitán, ha logrado que la directiva del club saudí rectifique y proceda a liquidar todos los pagos pendientes a sus empleados. La decisión del Al Nassr ha significado el punto de inflexión para la vuelta de Ronaldo a los terrenos de juego.

Tras las presiones de Cristiano, los portugueses José Semedo, director general, y Simão Coutinho, director deportivo, han recuperado los poderes del Al Nassr, apartados desde finales de diciembre, y vuelven a ser piezas fundamentales para las decisiones del club.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se ha mantenido trabajando en solitario durante los útlimos días para no perder forma física. Se espera que 'El Bicho' se ejercite con el grupo en la sesión de este martes con la mirada puesta en el próximo partido de liga. El Al Nassr, pese a ganar los dos encuentros sin él, recupera a su pieza angular para el tramo decisivo de la temporada.