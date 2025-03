Cristiano Ronaldo ficha por el Fatal Fury

Mientras sigue disfrutando de su vida en Arabia Saudí y en el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha decidido ahora entrar de lleno en el mundo de los videojuegos. El exjugador del Real Madrid tendrá su propio personaje jugable en el videojuego de lucha Fatal Fury: City of the Wolves.

La empresa japonesa SNK, especializada en títulos de lucha desde 1978, cuenta en su propiedad con series como Art of Fighting, The King of Fighters o el propio Fatal Fury. Es en este último videojuego, que lanzará su nueva versión el próximo 24 de abril, donde hará su aparición estelar Cristiano Ronaldo.

Peleas con balón

El anuncio de colaboración de SNK con el delantero luso cogió por sorpresa a todo el mundo. En el vídeo de presentación se puede observar al exjugador del Real Madrid con una equipación parecida a la de la Selección de Portugal y con el dorsal 7 en el pecho. El balón, cómo no, también será protagonista en sus ataques en las peleas del videojuego.

El personaje de Cristiano Ronaldo en el videojuego Fatal Fury / FATAL FURY

"Es un icono, una leyenda y ahora un luchador", se asegura en el tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves, donde aparece el propio Cristiano Ronaldo traspasando la barrera de los videojuegos hasta convertirse en su propio personaje. "Hagámoslo", comenta el propio CR7.