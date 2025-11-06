Cristiano Ronaldo: "Para mí es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí"

Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista lejos del terreno de juego con la entrevista concedida al periodista Piers Morgan. Tras una primera entrega conociendo su lado más personal, este jueves ha salido a a la luz la segunda parte más centrada en el mundo del fútbol y su carrera en este deporte.

Para empezar, Cristiano explicó el secreto de su buen estado de forma: "Físicamente, creo que me veo más joven de 40 años. Intento mantener una consistencia en mi vida: dormir bien, buenas rutinas, buena recuperación, gimnasio... Me inspiro en mí mismo. LeBron James es otro buen ejemplo. Tiene mi edad pero yo tengo más pelo que él".

Perform

Preguntado por su facilidad para ver portería, el ex del Real Madrid señaló que "siempre he sido un gran finalizador". "Ahora me centro más en ello por la edad, que te hace perder unas cosas y mejorar otras. Me centro en ello, en estar mentalmente bien, fresco. Me adapto a la situación. Tras los 25 años diría que siempre he sido muy similar como goleador", apuntó.

Una vez más, Cristiano salió en defensa del fútbol de Arabia Saudí, apuntando a la dificultad para marcar goles en este campeonato: "Excusas, año tras año. La temporada pasada marqué 25 goles. Si jugara en la Premier League en un equipo top marcaría lo mismo... Los números no mienten. La liga de Arabia Saudí es mejor que la liga portuguesa, la francesa. Mira todos los buenos jugadores que hay en la liga". Y, de hecho, sorprendió afirmando que "para mí es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí".

Cristiano Ronaldo celebra su gol de penalti con el Al Nassr en el añadido / @AlNassrFC

Al ser cuestionado por las palabras de Wayne Rooney, que dijo que Messi era mejor que él, Cristiano se decantó por quitarle importancia: "No hay un problema, para mí está bien. Puedes elegir a quien quieras". Por otra parte, prefirió no quedarse con ningún entrenador de su carrera. "No puedo elegir un entrenador en mi carrera. Soy afortunado por los entrenadores que he tenido, pero decir uno no es justo. Todos ellos ayudaron a Cristiano a ser lo que es hoy", admitió.

Además, se pronunció sobre anotar su gol número 1000 en el Mundial de 2026: "No he pensado en ello. ¿Ganar el Mundial? No es un sueño. Ganarla no va a cambiar mi posición en el fútbol. Hay que disfrutar el momento actual... Cuando compites quiere ganar". "No me importa ser el número uno. Hemos ganado tres títulos con Portugal. Estoy agradecido, feliz. Lucharemos por ganar el Mundial pero ¿ser el mejor por ganarlo?, por seis partidos", agregó.

Por último, recordó la figura de Diogo Jota, quien falleció en un trágico accidente de tráfico. "No pude creer lo cuando me mandaron el mensaje", confesó.