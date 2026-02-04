Cristiano Ronaldo, 'desaparecido' en Arabia Saudí

La posible salida de Cristiano Ronaldo del Al Nassr sigue levantando polémicas en Arabia Saudí. El capitán del equipo de Riad se negó a jugar el último partido por la transferencia de Karim Benzema al Al Hilal, reclamando las facilidades que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí le da a otros clubes y ni al suyo.

En las horas posteriores al partido, comenzaron a circular versiones sobre un posible malestar interno. Fuentes próximas al vestuario apuntan a que el delantero tampoco estaría satisfecho con la planificación deportiva del club, especialmente por la falta de incorporaciones de peso para reforzar la plantilla.

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hilal / @AlNassrFC

El trasfondo del descontento, según esas mismas voces, tendría relación con el reparto de recursos dentro del campeonato. En Arabia Saudí, el PIF actúa como motor financiero para varios equipos importantes, y desde el entorno del jugador se percibe que otros proyectos han recibido un impulso mucho mayor. Mientras algunos rivales directos han sumado fichajes destacados, Al Nassr habría quedado en una posición secundaria dentro de esa estrategia.

Pero más allá de los rumores institucionales, lo que terminó captando la atención fue lo ocurrido lejos del césped. En las calles de Riad, la situación derivó en una respuesta inesperada por parte de los aficionados de uno de los grandes rivales: seguidores de Al Hilal convirtieron la ausencia en una oportunidad para el sarcasmo.

En distintos puntos de la ciudad aparecieron carteles con estética de aviso público, en los que se sugería que la estrella estaba “desaparecida”. Y un texto ofensivo: "Es un hombre de 40 años que está pasando por un período de llanto excesivo y su familia lo está buscando".