Cristiano Ronaldo dejó de seguir a 'Transfermarkt' y al Real Madrid en desacuerdo con su valor de mercado

La influencia de Transfermarkt en el ecosistema del fútbol moderno es innegable. Con el paso de los años, la plataforma alemana se ha convertido en una herramienta indispensable para clubes, agentes, directores deportivos e incluso jugadores, que consultan con frecuencia los valores de mercado para tomar decisiones estratégicas. Más allá de ser una simple base de datos, Transfermarkt actúa como un termómetro que refleja tendencias, proyecciones y fluctuaciones económicas del deporte rey.

Como explican desde la propia plataforma, su metodología ha evolucionado hasta convertirse en un punto de referencia global. La relevancia de estos valores no reside únicamente en poner un precio a un futbolista, sino en ofrecer un análisis comparativo que permite entender cómo se mueve el mercado. “Yo les voy a explicar brevemente cómo Transfermarkt se volvió esencial para el negocio del fútbol. El valor de mercado no es lo mismo que el precio y no es lo mismo que calidad. Un ejemplo claro de esto es este: Lionel Messi y Ousmane Dembélé. Por el francés se pagaron más de 230 millones entre todos sus fichajes y por Messi, siendo probablemente el mejor jugador que todos vimos, no se pagó ni un euro”, empezaba diciendo Scott, uno de los trabajadores de la página.

La comparación entre Messi y Ousmane

Este contraste muestra que el valor de mercado no representa necesariamente la calidad individual, sino un conjunto de variables que incluyen edad, liga, situación contractual y contexto competitivo. “El valor de mercado de Messi es de 18 millones, considerando su edad, 38 años, la liga en la que está jugando, mientras que el de Ousmane es de 100 millones de euros. En este caso, sin considerar los éxitos individuales, creo que todos podemos coincidir en quién es mejor. Otras tendencias a tener en cuenta son la aparición de nuevos competidores, como en este caso, el fútbol árabe, y en su momento el fútbol chino. Ellos vienen con poder económico y pueden competir contra los mejores clubes del mundo”, añadía.

El surgimiento de nuevas ligas con fuerte músculo financiero ha alterado las dinámicas tradicionales. Los repuntes salariales, las inversiones masivas y la capacidad de atraer a grandes estrellas modifican directamente los valores estimados por Transfermarkt. Este escenario obliga a la plataforma a actualizar constantemente sus criterios para mantener la precisión que la caracteriza.

Sin embargo, el impacto psicológico de estos valores también tiene efectos en los propios jugadores. En un deporte donde la imagen y el prestigio cuentan tanto como el rendimiento, muchos futbolistas siguen de cerca sus cifras en la web. El caso más mediático lo protagonizó Cristiano Ronaldo, quien no quedó precisamente indiferente cuando su valoración experimentó un descenso significativo.

XI de jugadores más valiosos según Transfermarkt / Transfermarkt

El enfado de Cristiano Ronaldo tras dejar el Real Madrid y recalar en la Juventus

“Los jugadores están atentos a Transfermarkt. Un ejemplo de ello es Cristiano Ronaldo, que enfadado con la bajada del valor del mercado suya, de 120 millones a 75 millones de euros, entre 2018 y 2019, a sus 34 años, decidió bloquearnos, pero por suerte tuvo un final feliz, porque el año pasado, Cristiano volvió a seguirnos”, relataba uno de los colaboradores del sitio. Ese año, además de dejar el Real Madrid para marcharse a la Juventus, también dejó de seguir al club blanco.

El gesto del portugués no solo evidenció la enorme repercusión de la página en la elite de este deporte, sino también cómo los valores de mercado pueden influir en la percepción que los propios jugadores tienen de sí mismos. Con el paso del tiempo, su influencia solo ha ido en aumento, convirtiéndose en uno de los puentes más sólidos entre las cifras del negocio y el fútbol.