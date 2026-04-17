Gary Lineker: "A Cristiano no le caigo muy bien… me ha dejado de seguir en Instagram porque considero que Messi es mejor"

Gary Lineker jamás ha mostrado duda y siempre ha manifestado su agrado por Lionel Messi, especialmente en el debate sobre el mejor futbolista en la historia, pero su posición al respecto parece haberle costado su amistad con Cristiano Ronaldo.

Lineker, máximo goleador del Mundial en México 86 y ahora comentarista, compartió que un día se percató que Cristiano Ronaldo había dejado de seguirlo en Instagram. Aunque no ha hablado con el portugués al respecto, cree que su preferencia por Messi pudo haber sido el detonante.

"No le caigo muy bien a Cristiano (Ronaldo). No dije nada sobre él para que se enfadara conmigo, solo que soy honesto y pienso que de todo a todo, Messi es mejor futbolista", aseguró Lineker en su podcast The Rest Is Football, a la vez que bromeaba que "superará" el que lo haya dejado de seguir en la red social.

"Siempre me caerá bien (Cristiano). Lo he visto muchas veces. Sé que está molesto conmigo, pero está bien. Por favor, Cristiano, hazme una llamada, seamos amigos de nuevo", agregó entre risas el exfutbolista inglés.

Atento a las críticas

No es secreto que Cristiano Ronaldo conozca la postura de Lineker. Incluso, Rio Ferdinand, excompañero suyo en el Manchester United y compañero de trabajo de Lineker, compartió en el pasado que el portugués le escribió para preguntarle por qué Lineker declaraba que Messi era mejor futbolista.

"(Cristiano Ronaldo), utiliza la negatividad como combustible. Es su naturaleza competitiva y necesitas eso para ser el mejor", declaró en una ocasión Ferdinand.

Lineker, con el balón de su único hat trick con el Barça / Sport.es

No es el mejor Ronaldo

Aunque Lineker ha reconocido la carrera de Cristiano Ronaldo, no titubeó al dejarlo fuera de su lista de los mejores jugadores en la historia, en la que el único Ronaldo que figura es 'O Fenómeno', Ronaldo Nazario, quien ganó dos Copas del Mundo con Brasil.

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"(Messi) es mi jugador favorito de todos los tiempos. Es sencillo porque es el mejor futbolista de todos los tiempos. Creo que hemos tenido a Pelé, Maradona y Messi (como los mejores en la historia). Si tuviera que elegir a uno más para mi Monte Rushmore, serían ellos: Pelé, Maradona, Messi y Fenómeno (Ronaldo Nazario)", compartió Lineker en una entrevista para Sky Sports.