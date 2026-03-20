Cristiano Ronaldo se cae de la lista de Portugal

Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados "más uno", en referencia al fallecido Diogo Costa.

Sobre la lesión de CR7, Martínez aseguró que sufre una lesión muscular "leve" que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026: "No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo".

Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.

LA LISTA DE PORTUGAL:

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).

"HAY PARTIDO EN EL AZTECA"

"Hay partido en el Azteca, no hay duda, y estamos preparando el partido con tres días de entrenamiento al nivel del mar. La idea es entrenar al equipo para adaptarse con el cambio horario al nivel del mar y llegar a jugar en altura el día del partido. Es un aspecto científico", afirmó el seleccionador en referencia al amistoso que las 'quinas' jugarán contra México el 28 de marzo.

Cuestionado por las condiciones de seguridad en el mundo, como las guerras, y cómo le afectan a sus funciones como entrenador, Martínez aseguró que su objetivo es centrarse en el fútbol, que es lo que pueden controlar.

"Necesitamos enfocarnos en lo que podemos controlar y podemos trabajar. Ahora el foco... Es una situación inestable para todos nosotros, pero creo que el fútbol ayuda mucho también para traer felicidad y el foco que tenemos en Portugal es preparar los partidos amistosos e intentar dar felicidad a nuestro pueblo".

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