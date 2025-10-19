Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles y celebra con 'Speed'

Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo los récords en el fútbol. Este sábado, el portugués anotó su gol número 949 como profesional en la victoria del Al Nassr por 5-1 ante el Al-Fateh en la Saudi Pro League, acercándose así a la impresionante cifra de 1000 tantos en su carrera entre clubes y selección, su objetivo desde hace ya bastante tiempo.

El encuentro fue dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por el portugués Jorge Jesus, con un Cristiano muy activo en ataque. El capitán del Al Nassr marcó el gol que rompía el empate con un potente disparo desde la frontal del área tras un buen detalle individual. En el partido brilló el también luso Joao Félix, que se llevó el premio MVP gracias a un hat-trick.

Con este nuevo gol, Ronaldo reafirma su condición de máximo goleador histórico del fútbol profesional y demuestra que, a sus 40 años, sigue siendo una amenaza constante en el área rival. El portugués no solo lidera la tabla de artilleros de la liga saudí, sino que mantiene un ritmo anotador digno de sus mejores años en Europa.

Al término del partido, Cristiano protagonizó un momento viral al celebrar junto a la grada de animación, donde se encontraba el popular youtuber estadounidense IShowSpeed, conocido por su fanatismo hacia el jugador. Speed, con un bombo en las manos, coreaba el nombre de su ídolo mientras Cristiano se unía a los cánticos, desatando la euforia de los aficionados.