Cristiano rompe su silencio

Cristiano Ronaldo nos ha tenido a todos comiendo de su mano. Su particular 'huelga' dio tanto de sí que hasta surgieron rumores sobre una posible salida. Para entender qué ocurrió, hay que remontarse al pasado lunes 2 de febrero, cuando el 'Bicho' se negó a jugar con el Al-Nassr al considerar que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) no trata a su equipo de la misma forma que al resto de clubes de los cuales es propietario (Al Hilal, Al-Ittihad y Al Ahli).

Entiende que se incumplieron las repetidas promesas sobre el equilibrio justo y la integridad deportiva en la Saudi Pro League. Las normas de la SPL limitan a los clubes a 10 jugadores extranjeros, incluidos dos menores de 20 años, pero Ronaldo cree que el Al Hilal incumplió repetidamente esas normas, acumulando talentos extranjeros de primer nivel en su plantilla. Y, mientras tanto, Al-Nassr había recibido un apoyo mínimo en comparación al de su máximo rival.

Incluso se estaba replanteando su futuro, según informaban medios como 'Sky Sports'. Le molestó, además, que el eterno rival, Al Hilal, firmara a su excompañero y amigo Karim Benzema, mientras que el único refuerzo invernal de Al-Nassr fuese el joven centrocampista iraquí Hayder Abdulkareem.

Objeto de burlas

Pero fue más allá. En las calles de Riad, la situación derivó en una respuesta inesperada por parte de los aficionados de Al Hilal, que convirtieron la ausencia de Cris en una oportunidad para el sarcasmo. Carteles de "desaparecido" llenaron las calles con la siguiente descripción: "Es un hombre de 40 años que está pasando por un período de llanto excesivo y su familia lo está buscando".

Sólo faltaba que el propio Cristiano diese señales de vida. Y las dio. En paralelo a los rumores que lo sitúan lejos de Oriente Medio, el capitán de Al-Nassr reafirmó su compromiso con el club publicando una imagen entrenando con normalidad en su perfil de 'X'. Un corazón amarillo y otro azul - los colores del equipo - acompañaron la imagen para acallar las especulaciones y confirmar que está de vuelta.