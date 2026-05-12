Cristiano se queda sin alirón por una cantada monumental de su portero

El 30 de diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo confirmó su incorporación al Al Nassr de la Saudi Pro League, amenazando con arrasar en títulos en una liga que le tendría como su gran bandera. Sin embargo, está costando más trabajo de lo previsto. Su equipo, incluso, firmaba el alirón venciendo al Al Hilal en casa... pero llegó lo impensado: Bento falló de manera inexplicable y el 1-1 impidió la conquista, por ahora, para el equipo del portugués -y de Iñigo Martínez, titular en la defensa-.

Íñigo Martínez, con la camiseta de Al-Nassr / @InigoMartinez

Es la deuda pendiente. La misma que hizo estallar de ira a Cristiano a principios de temporada, cuando el Al Hilal firmó a Karim Benzema, argumentando que era favorecerles. La falta de la liga en sus vitrinas ya empezaba a desesperar. Porque la Copa de Campeones de Arabia que ganaron en 2023 no había sido un torneo oficial.

Las cuentas eran claras: el triunfo valía por el título liguero. Otra cosa, no. El rival, con 77 puntos, tenía un partido menos y la posibilidad de alcanzar al equipo de Ronaldo si lograban imponerse en el King Saud University Stadium de Riad, o de retrasar su conquista si puntuaban.

El partido, más allá de la tensión, no tuvo mucho que contar. Mohamed Simakan, defensor francés, cazó un rebote en el área tras el córner de su compatriota Coman y, de derecha, batió a Bono para plantar el 1-0 en la primera parte. Todo era felicidad para el capitán Cristiano.

El luso lo intentó pero se chocó con una estirada imperial de Bono, fue reemplazado en los minutos finales y se le vio visiblemente emocionado con el trofeo casi de su lado. Aunque nunca se canta victoria antes de tiempo.

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Los de Simone Inzaghi, con el ex blaugrana Malcom como titular, además de nombres como Theo Hernández o Bono, tuvieron que abonarse a un fallo rival para la igualada. Llegó en el último suspiro, en la última jugada, y con un error de aquellos inentendibles: saque de banda que Bento, portero brasileño, quiso agarrar para que el choque finalizara. No pudo, la metió en su portería y final con empate. La distancia es de cinco puntos (78 ante 83), casi insalvable, pero no imposible.