Cristiano, de penalti y en el añadido, prolonga el pleno del Al Nassr

Un doblete de Cristiano Ronaldo, el segundo de penalti en el tiempo añadido, propició la remontada de su equipo, el Al Nassr, ante el Al Fayha (2-1), en la séptima jornada de la liga de Arabia Saudí en la que el Al Ittihad, sin Karim Benzema, lesionado, y el Al Qadisiya de Michel González, no lograron el triunfo.

El Al Nassr se aferró al triunfo a la desesperada. Lo logró de penalti y en el minuto 14 de la prolongación aunque inicialmente se habían determinado seis de alargue. No falló el portugués y el Al Nassr lleva ya siete partidos seguidos con victoria. Remontó al Al Fayha que tomó ventaja con el gol del español Jason Remeseiro a los treces minutos.

Pero acudió Cristiano al rescate de su equipo y consiguió empatar con su gol en el minuto 37, a pase del francés Kingsley Coman. En el añadido, en el 104, marcó el segundo desde los once metros.

Acumula Cristiano, con 40 años, 952 goles oficiales. Está a 48 de los 1000 tantos que hasta ahora nadie ha conseguido.

El Al Nassr es el líder de la tabla con tres puntos por delante del Al Taawon que logró su quinto triunfo seguido ante el Al Qadisiya que dirige Michel González y donde milita el exjugador del Real Madrid Nacho Fernández (2-0). Waleed Al Ahmed y Angelo Fulgini hiciero los tantos del cuadro del brasileño Pericles Chamusca.

Tampoco ganó el Al Ittihad de KArim Benzema que no jugó por lesión. Su equipo empató a cuatro goles en el campo de Al Khaleej que se puso 4-0 con un doblete del noruego Joshua King y otros dos del griego Konstantinos Fortounis. Sin embargo, el Al Ittihad tuvo una encomiable reacción y a pesar de jugar con uno menos desde la media hora por la expulsión de Fabinho, consiguió marcar otros cuatro tantos en la segunda mitad y evitar la derrota (4-4).

Un doblete de Moussa Diaby y los goles de albania Mario Mitaj y Faisel Al Ghamdi plasmaron la reacción del Al Ittihad que es ahora octavo en la clasificación.