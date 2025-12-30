ARABIA SAUDÍ
Cristiano marca también sin querer y da otro paso hacia los 1000 goles
El Al Nassr empató ante el Al Ettifaq con gol del '7', que suma ya 957 dianas en su carrera como profesional
EFE
Cristiano Ronaldo, con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq que cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), acortó la distancia con los 1000 goles, su actual desafío.
Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.
A 43 DE SU META
Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero del Al Ettifaq. De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.
Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.
- Dani Olmo, el primer contratiempo de Flick para el derbi
- La dupla del Barça que prometía marcar una era y se rompió demasiado pronto '¿De dónde ha salido este chico?
- Mercado de fichajes, hoy 29 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El Girona sondea al Barça por Ter Stegen
- Las grandes metamorfosis de Flick en 2025
- Staszewski: 'Hace unos años Lewy se hubiera cabreado por no jugar en Sevilla
- Decisión final del Barça con Christensen
- El padre de Vuskovic abre la puerta a su futuro con el Barça pendiente