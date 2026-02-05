FÚTBOL INTERNACIONAL
Cristiano eleva su amenaza al Al Nassr y Arabia Saudí
El delantero portugués se negó a disputar el encuentro del pasado lunes con el Al Nassr frente al Al Riyadh, y su amenaza gana intensidad
Cristiano Ronaldo suele acaparar los focos dentro del terreno de juego, pero también fuera de él, donde en más de una ocasión ha sido protagonista por declaraciones incendiarias o comportamientos controvertidos. En esta ocasión no ha sido diferente. El delantero portugués se negó a disputar el encuentro del pasado lunes con el Al Nassr frente al Al Riyadh, una ausencia que no ha pasado desapercibida y que parece reforzar una amenaza que sigue ganando intensidad.
El atacante portugués mostró su malestar por lo que considera un trato desigual del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) hacia su club, al que no estaría respaldando en las mismas condiciones que a otros equipos bajo su control, como Al Hilal, Al-Ittihad y Al Ahli.
A su juicio, se han vulnerado de forma reiterada las promesas de equilibrio competitivo e integridad deportiva en la Saudi Pro League. La normativa del campeonato establece un límite de diez futbolistas extranjeros por plantilla, incluidos dos menores de 20 años, pero Cristiano entiende que el Al Hilal ha sorteado sistemáticamente esas restricciones, acumulando jugadores foráneos de primer nivel y ampliando así su ventaja deportiva.
La situación alcanzó un punto de no retorno con la llegada de Karim Benzema al Al Hilal. El delantero francés abandonó el Al-Ittihad para reforzar al vigente dominador del campeonato y principal rival del Al Nassr en la pelea por el título. Para Cristiano, este movimiento —impulsado desde el propio PIF— confirma la existencia de un favoritismo político y económico que desequilibra la competición y deja a su equipo en una posición claramente desfavorable.
Cristiano eleva su amenaza
La incógnita sobre si Cristiano Ronaldo mantendría su pulso con el club se mantuvo durante horas. Ayer, todo parecía indicar lo contrario, después de que el propio futbolista publicara en su perfil de 'X' una imagen entrenándose con total normalidad. La fotografía, acompañada por un corazón amarillo y otro azul (los colores del Al Nassr), fue interpretada como un gesto de compromiso y una señal destinada a apagar los rumores sobre su futuro inmediato.
Sin embargo, la situación dio un nuevo giro. Según informó el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo volverá a quedarse fuera de la convocatoria y no disputará el próximo encuentro del Al Nassr ante el Al Ittihad, previsto para este viernes. No se trata de una lesión ni de problemas físicos, tampoco de un conflicto con el cuerpo técnico o la directiva del club. La ausencia responde exclusivamente al profundo malestar del delantero portugués con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) en relación con varios clubes de la Saudi Pro League. Hay caso Cristiano Ronaldo.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Comunicado oficial del Girona sobre la lesión de Ter Stegen: deberá pasar por el quirófano