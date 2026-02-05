Cristiano eleva su amenaza al Al Nassr y Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo suele acaparar los focos dentro del terreno de juego, pero también fuera de él, donde en más de una ocasión ha sido protagonista por declaraciones incendiarias o comportamientos controvertidos. En esta ocasión no ha sido diferente. El delantero portugués se negó a disputar el encuentro del pasado lunes con el Al Nassr frente al Al Riyadh, una ausencia que no ha pasado desapercibida y que parece reforzar una amenaza que sigue ganando intensidad.

El atacante portugués mostró su malestar por lo que considera un trato desigual del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) hacia su club, al que no estaría respaldando en las mismas condiciones que a otros equipos bajo su control, como Al Hilal, Al-Ittihad y Al Ahli.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

A su juicio, se han vulnerado de forma reiterada las promesas de equilibrio competitivo e integridad deportiva en la Saudi Pro League. La normativa del campeonato establece un límite de diez futbolistas extranjeros por plantilla, incluidos dos menores de 20 años, pero Cristiano entiende que el Al Hilal ha sorteado sistemáticamente esas restricciones, acumulando jugadores foráneos de primer nivel y ampliando así su ventaja deportiva.

La situación alcanzó un punto de no retorno con la llegada de Karim Benzema al Al Hilal. El delantero francés abandonó el Al-Ittihad para reforzar al vigente dominador del campeonato y principal rival del Al Nassr en la pelea por el título. Para Cristiano, este movimiento —impulsado desde el propio PIF— confirma la existencia de un favoritismo político y económico que desequilibra la competición y deja a su equipo en una posición claramente desfavorable.

Cristiano eleva su amenaza

La incógnita sobre si Cristiano Ronaldo mantendría su pulso con el club se mantuvo durante horas. Ayer, todo parecía indicar lo contrario, después de que el propio futbolista publicara en su perfil de 'X' una imagen entrenándose con total normalidad. La fotografía, acompañada por un corazón amarillo y otro azul (los colores del Al Nassr), fue interpretada como un gesto de compromiso y una señal destinada a apagar los rumores sobre su futuro inmediato.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la situación dio un nuevo giro. Según informó el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo volverá a quedarse fuera de la convocatoria y no disputará el próximo encuentro del Al Nassr ante el Al Ittihad, previsto para este viernes. No se trata de una lesión ni de problemas físicos, tampoco de un conflicto con el cuerpo técnico o la directiva del club. La ausencia responde exclusivamente al profundo malestar del delantero portugués con la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) en relación con varios clubes de la Saudi Pro League. Hay caso Cristiano Ronaldo.