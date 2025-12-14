Cristiano da el golpe definitivo: será propietario del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo tiene gasolina para rato. Su figura es tal que cambió por completo el rumbo del fútbol saudí con su llegada a Oriente Medio. Aún se le resiste sumar a su palmarés un título con Al-Nassr, pero, con la que puede ser su última Copa del Mundo en el horizonte, el club se prepara para entrar en una nueva dimensión.

Al-Nassr se prepara para entrar en un proyecto de privatización masiva la próxima temporada, en una de las operaciones económicas más grandes en la historia de los clubes saudíes. Una transformación en la que, según informa '365Scores', Cristiano tomará un papel relevante, pues adquirirá una participación accionaria dentro del club como parte de un plan estratégico que refleja un nuevo rumbo en la gestión de la entidad amarilla con vistas al futuro.

Líder de la Roshn Saudi League con 27 puntos en su casillero tras obtener un pleno de triunfos, está a punto de marcar un hito en Oriente Medio. El luso adquirirá el 15% de las acciones del club, una operación valorada aproximadamente en 50 millones de libras. No obstante, tiene como objetivo ir aumentando gradualmente su participación, de acuerdo con su deseo de residir permanentemente en Arabia Saudí con su familia después de finalizar su contrato con Al-Nassr.

La entrada de Cristiano como accionista principal refuerza el proceso de transformación financiera del club, alineado con una nueva identidad de inversión de cara al próximo curso. Y la privatización representa un cambio económico profundo dentro de un Al-Nassr que se consolida como uno de los clubes más ambiciosos del fútbol saudí en términos de inversión y proyección internacional.