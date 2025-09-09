Cristiano bate otro récord en la victoria de Portugal

Portugal se impuso por 2-3 a Hungría en el Puskás Aréna de Budapest en una batalla de goles rumbo al Mundial 2026. La noche, además, dejó un nuevo registro histórico de Cristiano Ronaldo, que volvió a marcar con su selección y agrandó su leyenda, aunque el tanto no hubiera servido de nada de no ser por el agónico tanto de Joao Cancelo, válido para los tres puntos lusos.

El encuentro fue vibrante desde el inicio. Hungría golpeó primero al minuto 21 con Barnabás Varga, delantero del Ferencváros, que abrió el marcador tras una acción dentro del área. Portugal reaccionó con velocidad y encontró el empate en el 36’, cuando Bernardo Silva, mediocampista del Manchester City, aprovechó un balón en el área para poner el 1-1.

MÁXIMO GOLEADOR DE LAS CLASIFICATORIAS AL MUNDIAL

La segunda parte tuvo como protagonista a Cristiano Ronaldo. El capitán de Portugal transformó un penalti al minuto 58 y adelantó a los suyos 1-2, alcanzando así los 943 goles en su carrera profesional y el tanto número 141 con la selección lusa. El gol también le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo, al igualar al guatemalteco Carlos “El Pescadito” Ruiz, quien mantenía el récord en solitario desde 2016 tras superar al iraní Ali Daei.

Hungría no bajó los brazos y otra vez Varga, en el minuto 84, firmó su doblete con un cabezazo que sorprendió a la zaga visitante y devolvió la igualdad al marcador. El 2-2 parecía sentenciar el encuentro, pero Portugal encontró la última palabra. En el minuto 85, João Cancelo, futbolista del Al Hilal, apareció con un derechazo desde la frontal del área para marcar el 2-3 definitivo.

Con este resultado, Portugal suma seis puntos en dos partidos y lidera el grupo F de las Eliminatorias mundialistas, con Cristiano Ronaldo como gran referente en ambos triunfos. El jugador del Liverpool, Dominik Szoboszlai, fue titular y capitán en la selección húngara, aunque no pudo cambiar el destino del encuentro. Su selección se queda con un solo punto tras dos jornadas, pese a la destacada actuación de Varga, autor de los dos goles locales.