Cristian Volpato, estrella de Australia y del Sassuolo, presunto positivo en cocaína tras conducir a alta velocidad

Cristian Volpato, extremo de 22 años del Sassuolo y uno de los jugadores más destacados de Australia en el Mundial, fue detenido durante la madrugada de este viernes en Sídney después de ser sorprendido conduciendo a gran velocidad y de, presuntamente, dar positivo por cocaína en un control de carretera.

Según informó ABC News Australia, la Policía de Nueva Gales del Sur interceptó al futbolista alrededor de la 1:10 de la madrugada, cuando circulaba en un BMW coupé por el puente Anzac. De acuerdo con las autoridades, Volpato conducía a 109 kilómetros por hora en una zona limitada a 60, una infracción que motivó la intervención de los agentes y la correspondiente sanción por exceso de velocidad.

Tarik Muharemovic celebra con Cristian Volpato y Josh Doig su gol en el Sassuolo-Fiorentina de la Serie A / EFE

Durante el procedimiento, los agentes le realizaron una prueba de drogas en saliva que habría arrojado un resultado positivo preliminar por cocaína. Sin embargo, este resultado todavía no puede considerarse definitivo. Como ocurre habitualmente en este tipo de controles, la Policía tomó una segunda muestra de fluido oral, que deberá ser analizada en un laboratorio antes de confirmar oficialmente la presencia de dicha sustancia. Por este motivo, conviene mantener la cautela y hablar de un positivo preliminar o presunto, y no de un caso ya confirmado.

Interceptado dos horas antes por otra infracción

La misma fuente añade que Volpato había sido interceptado unas dos horas antes por otro episodio de exceso de velocidad. En aquella primera intervención, el futbolista dio negativo en la prueba de alcoholemia.

El caso ha generado una rápida repercusión tanto en Italia como en Australia debido a la proyección deportiva del jugador. Volpato nació en Sídney, se formó en las categorías inferiores de la Roma y actualmente milita en el Sassuolo. Fue internacional en las categorías inferiores de Italia, pero representa a los Socceroos, con quienes dejó una gran impresión en el Mundial, destacando como mediapunta gracias a su talento.

Volpato, durante el partido ante Paraguay / EFE

Por el momento, ni el Sassuolo ni el futbolista se han pronunciado sobre lo ocurrido. La evolución del caso dependerá ahora del procedimiento policial y del resultado definitivo de la segunda muestra.

Hasta ahora, lo confirmado es que Volpato fue interceptado por exceso de velocidad, recibió la correspondiente sanción en Australia y que su permiso de conducir fue suspendido automáticamente.