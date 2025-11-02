Cristian Tello oficializa su nuevo destino, lejos de las grandes ligas

Cristian Tello ya tiene nuevo equipo. El ex de Barça y Betis ha sido confirmado oficialmente como nuevo jugador del Palm City FC, un conjunto en crecimiento de la Segunda División de Dubái. El fichaje forma parte de un proyecto ambicioso y aleja al futbolista español de las grandes ligas europeas.

El Palm City FC hizo referencia en su nota de presentación al pasado azulgrana del extremo destacando los títulos conseguidos como jugador del Barça. "Producto de la mundialmente famosa cantera de La Masia, Tello ascendió en las categorías inferiores hasta jugar junto a leyendas durante una de las épocas más icónicas del Barcelona, contribuyendo como un atacante dinámico. Durante su etapa en el primer equipo del Barcelona, contribuyó a la conquista de los títulos de La Liga y la Copa del Rey. La carrera de Tello lo ha llevado por toda Europa y más allá, incluyendo destacadas temporadas en el FC Porto y el Real Betis, y más recientemente, continuó su trayectoria en la Liga Profesional Saudí", apunta la nota del combinado dubaití.

"Su experiencia al más alto nivel, combinada con su ambición por el éxito, tendrá un gran impacto en el Palm City FC mientras construimos una nueva era en el fútbol de Dubái", concluye el comunicado.

A sus 34 años, y tras su paso por las ligas de España, italia, Portugal, Estados Unidos y Arabia Saudí, el futbolista español recala ahora en Dubai con el objetivo de seguir siendo competitivo. En su nueva etapa volverá a los orígenes luciendo el dorsal 37, el mismo que utilizó en sus inicios como azulgrana.