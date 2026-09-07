Cristian Tello anuncia su retirada: "Me considero un auténtico privilegiado"

Cristian Tello ha decidido poner punto y final a su carrera como futbolista profesional. El extremo ha anunciado su retirada a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa sus 16 años en la élite y agradece a todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria. "Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier futbolista. Ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional", explica Tello al inicio de su mensaje.

Y es que la carrera de Tello estuvo especialmente ligada al Barça. Tras formarse en la cantera azulgrana, tambien pasó por la Damm y el Espanyol en su etapa de formación, llegó al primer equipo en la temporada 2011-12 de la mano de Pep Guardiola. El extremo disputó 86 partidos y marcó 20 goles con el conjunto azulgrana, con el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. En 2014 puso fin a su etapa en el Camp Nou.

Después pasó por Porto y Fiorentina, antes de regresar a España para jugar en el Betis, donde estuvo cinco temporadas y ganó la Copa del Rey. Su carrera continuó en Los Angeles FC, Al-Fateh y Al-Orobah, además de su última experiencia en Emiratos Árabes.

16 años de carrera profesional

El futbolista reconoce que nunca imaginó que podría disfrutar durante tantos años de su gran pasión al máximo nivel. "En la vida hubiese imaginado poder disfrutar de lo que más me gusta al máximo nivel durante 16 años", asegura.

En ese sentido, Tello se marcha satisfecho por todo lo vivido sobre el terreno de juego y por haber compartido vestuario con algunos de los grandes nombres de la historia del fútbol. Viajes, ciudades, equipos, goles, asistencias y títulos forman parte de los recuerdos que, según explica, se llevará consigo para siempre.

Cristian Tello, en su etapa en el Barça / SPORT

"Me considero un auténtico privilegiado", afirma el ya exfutbolista, que también reconoce que no todo fue sencillo. Los momentos más complicados, asegura, le ayudaron a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. A partir de ahora, Tello afronta una nueva etapa de su vida alejada de la competición. "Empieza una nueva etapa, diferente en mi vida, sin esas ganas por competir, pero con la misma felicidad", apunta.

En su despedida, el exjugador quiso reservar un espacio especial para su familia. Tello agradeció a su mujer y a sus hijas el papel fundamental que han desempeñado durante toda su carrera: "Estoy seguro que sin ellas al lado no hubiese disfrutado tanto de todo. Han sido mi motor en toda esta historia".

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También tuvo palabras para sus amigos y para toda su familia, con una mención especial a su padre: "Estoy muy feliz porque pudo cumplir el sueño de verme disfrutar haciendo lo que más quería". Y, por último, quiso agradecer a todos los clubes que han formado parte de su carrera profesional.