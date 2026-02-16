¡Crisis total en Marsella: Benatia dimite!

Medhi Benatia dimitió como director deportivo del Olympique de Marsella el pasado lunes 9 de febrero. Sin embargo, no se ha hecho oficial hasta este domingo 15 de febrero, a través de un comunicado de Instagram publicado por el ex del Bayern y la Juventus. Los recientes 'varapalos' del 'OM' en las diferentes competiciones, sumados a la precipitada salida del exentrenador Roberto De Zerbi, ocasionaron la dimisión del ya exdirector deportivo marsellés.

Benatia expuso su opinión a través del 'post', haciendo hincapié en la importancia que la afición le da a los resultados: "A pesar de las recientes decepciones y de ciertos escenarios crueles desde el punto de vista deportivo, el proyecto avanza, pero no puedo ignorar el clima actual. Siento una insatisfacción creciente, una ruptura que lamento profundamente. En Marsella, el resultado es el único juez de paz. Conocen mi franqueza y mi transparencia; por lo tanto, teniendo en cuenta las críticas en torno a la dirección, efectivamente presenté (y no propuse) mi dimisión, porque según yo, el club siempre estará por encima de los hombres y no deseo que mi presencia se convierta en un obstáculo o una carga para la organización y su desarrollo. Por eso, tras una larga reflexión, asumí mis responsabilidades y decidí, el lunes 9 de febrero, poner fin a mi colaboración con el OM"

La derrota por 0-5 del 'OM' ante el PSG sigue pesando en el 'Peuple Marseillais'. El último encuentro del equipo francés se tradujo en un resultado de 2-2 contra el Estrasburgo. A pesar del empate, el equipo sigue cuarto, pero la conservación del 4º puesto en la clasificación de la liga francesa no tiene peso para cesar el número de 'cadáveres' que se están dejando por el camino.

Benatia llegó en 2024 respaldado por Pablo Longoria, presidente del Marsella. Hasta día de hoy, el presidente del club vio en el marroquí un perfil clave para trabajar en la estructura del club, valorando su visión y experiencia, pero la reciente salida de De Zerbi habría tensado la relación entre el presidente y el ex director deportivo del Marsella hasta la firma de la dimisión del marroquí en el cargo cuatro días después de la destitución del entrenador italiano. "Me voy con el sentimiento de haber dado lo máximo en el plano profesional, pero con el pesar de no haber logrado calmar el entorno alrededor del grupo”, afirmaba Benatia en su comunicado.

¿Ahora qué?

El próximo encuentro del 'OM' en liga ante el Olympique de Lyon es crucial para valorar la continuidad de Longoria, el último eslabón de este 'OM'. El 'OM' (40 ptos.) contra el Lyon (45 ptos.), será un 'partidazo' que puede acercar a 'Les Olympiens' a sus objetivos, pero para Longoria será más que eso, una 'vida extra'.

Todavía sin entrenador y ahora sin director deportivo, el 'OM' y su dirección está 'entre las cuerdas', ante un 'OM' que se veía en agosto compitiendo por el título liguero, ahora se centra en ganar la 'Coupe de France' para salir de este brete en qué se encuentra el conjunto de Marsella.