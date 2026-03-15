Crisis en la portería del Bayern: podría jugar la Champions... ¡con un juvenil!

El Bayern de Múnich tiene un serio problema en la portería. Tras el encuentro polémico de este sábado ante el Bayer Leverkusen (1-1), el club bávaro informó que su portero, Sven Ulreich, sufre una lesión muscular "en el aductor derecho" y, según la información de 'Bild', podría estar de baja unas seis semanas.

Eso significa que Vincent Kompany tiene absolutamente todos los porteros de la plantilla lesionados, ya que Manuel Neuer, el primer portero, sufrió también una rotura muscular el pasado 6 de marzo; Jonas Urbig aún se recupera de la conmoción cerebral que sufrió en Bérgamo ante la Atalanta y Leon Klanac, el portero del juvenil que actúa como cuarto cancerbero de la plantilla, está de baja desde el 1 de enero por otra rotura muscular.

Con este panorama, la única opción para el técnico belga en los próximos partidos, según informan varios medios alemanes, es darle la oportunidad a Leonard Prescott, el otro portero del juvenil (sub-19) de tan solo 16 años, que ya ha estado en el banquillo de Kompany los últimos dos choques del e

La primera gran oportunidad sería en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Allianz Arena ante el Atalanta (miércoles 18 de marzo, 21:00h CET). Más allá de esto, Prescott, que cuenta con la confianza del cuerpo técnico de la primera plantilla, podría tener minutos también en el partido que el Bayern juega ante el Union Berlin el próximo sábado en la Bundesliga, también en el Allianz Arena. Después, el parón de selecciones podría dar margen a los servicios médicos bávaros para recuperar algún cancerbero de la plantilla profesional.

La otra posible alternativa, según los mismos medios, es que Urbig reciba de foma prematura el alta médica para jugar el partido del miércoles. Sin embargo, según 'Kicker' y dada la ventaja con la que el equipo afronta el partido de vuelta de la Liga de Campeones, no se espera que el club tome ningún tipo de riesgo con él.

Para este encuentro, el Bayern cuenta con una cómoda ventaja de cinco goles, ya que el conjunto muniqués venció a la Atalanta por 1 gol a 6 en la ida en el New Balance Arena la pasada semana.