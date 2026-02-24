La crisis en la Juventus se cobra una víctima: "Interista", "Hijo de..."

La crisis de la Juventus ha encontrado un rostro visible en las últimas semanas: Michele Di Gregorio. Durante el calentamiento previo al partido de este pasado fin de semana ante el Como, que acabó con derrota 'bianconera' por 0 a 2 en el Allianz Stadium, el portero de la 'Vecchia Signiora' recibió insultos desde la grada, con referencias a su pasado en la cantera nerazzurra.

Tras el pitido final, la situación escaló en redes sociales: mensajes ofensivos y amenazas dirigidas no solo al jugador, sino también a su familia que han provocado que, a las puertas del partido de Champions League ante el Galatasaray (el partido de ida lo perdió la 'Juve' por 5 goles a 2), el jugador haya tenido que quitarse los comentarios de sus publicaciones en las redes sociales.

El debate se ha intensificado tras la derrota ante el Como y los recientes tropiezos europeos. Sus errores individuales han sido puestos bajo lupa, pero la fragilidad defensiva del equipo ha sido constante esta temporada, y no solo por sus actuaciones. Esta temporada ha recibido 33 goles en 30 partidos en todas las competiciones.

En Champions, Luciano Spalletti ha combinado con actuaciones de Mattia Perin (cuatro goles recibidos en tres partidos, ante VIllarreal, Bodo/Glimt y Monaco), por lo que el análisis de la afición tendría que ir más allá de la figura individual de Di Gregorio.

Según apunta 'Tuttosport', Spalletti le ha mostrado respaldo público y privado y en el vestuario no se cuestiona su profesionalidad ni su compromiso, pero la presión ambiental existe y condiciona. El mismo medio apunta a que este verano se podría reabrir el debate sobre la portería, con nombres como Carnesecchi o Vicario en el mercado.

Ahora, con un partido vital de la Liga de Campeones y la visita liguera al Olímpico frente a la Roma en el horizonte, Di Gregorio se puede jugar más que solo el pase de su equipo a la siguiente fase o la clasificación de los suyos para competiciones europeas la próxima temporada.