Italia es sin duda alguna una de las grandes selecciones de la historia del mundo, tal como avalan sus dos Eurocopas y, sobre todo, sus cuatro campeonatos del mundo. Sin embargo, ya han transcurrido dos décadas desde que Fabio Grosso transformara el decisivo penalti de la tanda de la gran final de la Copa del Mundo frente a Francia, pena máxima que convirtió a la 'azzurra' en tetracampeona del Mundial.

Aun así, el dato más preocupante no es el no haber logrado bordar más estrellas en su elástica en 20 años, sino el hecho de que el toque del defensa en 2006 fue el último que un futbolista italiano pudo hacer en las rondas a eliminación directa de la máxima competición internacional de la FIFA, pues en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no pasó de la fase de grupos, mientras que en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 ni siquiera logró clasificar. Así, la crisis del fútbol italiano provoca algunos datos curiosos que años atrás parecerían impensables, como el hecho de que actualmente ni un solo futbolista italiano que haya jugado un Mundial juega en la Serie A.

Primera vez sin mundialistas italianos en Serie A

Desde la primera participación de la selección italiana en la Copa del Mundo de la FIFA en 1934, la competición doméstica del país transalpino jamás se había quedado sin jugadores que tuvieran experiencia en el torneo internacional. Por lo tanto, durante 92 años nunca había sucedido algo que sí ocurrirá en el presente curso 2026/2027. Con la salida de Mattia Perin de la Juventus de Turín rumbo al Palermo de la Serie C, ni uno solo de los integrantes de la lista de convocados para el Mundial de Brasil 2014 con Italia disputará el 'Scudetto'.

Durante la temporada anterior, Perin no era el único 'superviviente' en haber jugado un Mundial, puesto que Matteo Darmian seguía en el Inter de Milán y estuvo presente en la gran cita mundialista de hace 12 años. No obstante, su vinculación con los 'nerazzurri' finalizó en junio de 2026, por lo que, salvo que otro club de la primera división italiana se haga con sus servicios, la estadística se habrá roto en una muestra inequívoca de la decadencia italiana a nivel futbolístico.

Además del guardameta y el lateral, otros jugadores que disputaron el Mundial hace 12 años siguen en activo, pues futbolistas como Insigne, Balotelli, Verratti o De Sciglio siguen sin concluir su carrera, aunque ninguno de ellos forma parte de alguno de los clubes que conforman la Serie A.