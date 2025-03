Crisis interna en el United: "Algunos no son lo suficientemente buenos y algunos están probablemente sobrepagados"

La caída de un grande del fútbol como el todopoderoso Manchester United duele y mucho, tantos años en la gloria, tantos jugadores históricos y además, con uno de los mejores entrenadores de la historia en sus filas como sir Alex Ferguson. Los 'reds devils' están viviendo un auténtico infierno, la crisis deportiva se encuentra en un punto álgido y por si fuera poco, a esta máxima tensión se le acaba de sumar una nueva crisis institucional e interna. El club inglés tambalea tras las declaraciones de su copropietario, Sir Jim Ratcliffe, quien ha puesto en duda la calidad de la plantilla y ha revelado preocupantes datos sobre la economía del club.

En una entrevista con la BBC, Ratcliffe ha repasado la situación actual de su club y no se ha querido quedar corto: "Si los jugadores fueran lo suficientemente buenos, el equipo no estaría donde está en la tabla. Y probablemente, muchos de ellos estén sobrepagados", afirmó, dejando claro que su visión sobre el rendimiento de la plantilla no es positiva.

Ratcliffe, quien adquirió el 27,7% del club en febrero y asumió el control deportivo, mencionó específicamente a jugadores como Antony, Casemiro, André Onana y Rasmus Højlund sugiriendo que no han estado a la altura de las expectativas ni de los salarios que perciben

El billonario empresario ha sido contuntente respecto al caso Sancho: "Por Sancho, que ahora juega en el Chelsea y pagamos la mitad de su sueldo, vamos a pagar 17 millones de libras al Borussia Dortmund en verano. Nos lleva tiempo alejarnos del pasado hacia un nuevo lugar en el futuro”

Situación financiera alarmante

Más allá de los problemas deportivos, Ratcliffe ha revelado un dato que ha alarmado a la afición: el Manchester United habría enfrentado una crisis financiera grave si no se hubieran tomado medidas drásticas: "Si no hubiéramos intervenido con recortes y ajustes financieros, el club habría entrado en bancarrota antes de Navidad", aseguró.

Entre las medidas tomadas, Ratcliffe mencionó la eliminación de 450 puestos de trabajo en el club, lo que representa un recorte del 39% en la plantilla laboral. También se puso fin a acuerdos de alto coste, como el contrato de embajador de Sir Alex Ferguson, que ascendía a 2 millones de libras anuales: “Descubrimos que teníamos hasta un asesor de lenguaje de signos que cobraba 175.000 libras al año”

"Obviamente el presupuesto cambia en función de a quién podamos decidir vender porque eso complementaría el presupuesto. Vamos a vender jugadores por la situación económica en la que nos encontramos. El club se había hinchado, así que lo hemos reducido y acabaremos con una organización ágil y eficiente. Así es como abordaremos los costes. Las decisiones sobre los jugadores se centrarán en cómo vamos a mejorar el rendimiento, eso es todo”.

El futuro con Ruben Amorim al mando

Pese a la crisis, Ratcliffe ha mostrado su apoyo al entrenador Ruben Amorim, quien asumió el cargo recientemente y ha tratado de darle una nueva identidad al equipo:

"Ruben es un joven entrenador excepcional. Su trabajo en el Sporting de Portugal habla por sí solo, y aquí ha demostrado una capacidad enorme para lidiar con la presión y las dificultades. No se ha quejado de la plantilla, no ha buscado excusas y está tratando de inculcar una filosofía ganadora en un equipo que, francamente, ha estado perdido durante años", explicó Ratcliffe.

Además, el copropietario del United insistió en que Amorim es la persona adecuada para liderar la reconstrucción: "No hay una solución mágica, pero necesitamos alguien con carácter, valentía y visión a largo plazo. Ruben tiene todo eso. Es paciente, pero exigente. Sabe que algunos jugadores no están rindiendo al nivel esperado, y está trabajando para cambiarlo, ya sea a través de la táctica, la mentalidad o con nuevas incorporaciones en el futuro".

“Ha hecho un gran trabajo dadas las circunstancias, francamente, con la plantilla de la que ha dispuesto. Hay que tener en cuenta el hecho de que llegara a mitad de temporada. Todo el mundo espera milagros de la noche a la mañana, pero no es así, eso no es la vida real. Y si nos fijamos en los nombres del banquillo, falta media plantilla, el 50% de ellos no están disponibles. Tiene a Mason Mount y Luke Shaw lesionados, y Marcus Rashford y Jadon Sancho se han ido, así que creo que ha hecho un trabajo fantástico”, declaró el copropietario del Manchester United en The Times.

Jim Ratcliffe, dueño de Ineos / Twitter

Jim Ratcliffe, el villano de una historia mal contada

Sir Jim Ratcliffe reconoce que su papel en la reestructuración del Manchester United no es bien recibido por todos, ya que los periodos de cambio suelen generar incomodidad. Es consciente de que algunas de sus decisiones pueden resultar impopulares, pero las considera necesarias para sentar una base sólida que permita al club volver a competir al máximo nivel: "Sé que muchas de las decisiones que estamos tomando pueden no gustar, pero son fundamentales si queremos que el Manchester United vuelva a ser un equipo ganador. A veces, los cambios son incómodos, pero si queremos construir un proyecto sostenible, debemos asumirlos", explicó el dueño de INEOS.

Ratcliffe también enfatizó que está dispuesto a afrontar críticas temporales porque está convencido de que su plan es el correcto. "El Manchester United perdió el rumbo en los últimos años. Con nuestra estrategia, podremos alcanzar el nivel en el que hoy están clubes como el Liverpool o el Real Madrid. La clave es decidir en qué queremos invertir: ¿en la infraestructura del club o en mejorar la plantilla? Si el objetivo es ganar títulos, el dinero debe destinarse a los jugadores adecuados"

Además, criticó la gestión de recursos del club en el pasado, argumentando que se han hecho gastos innecesarios que no contribuyen al éxito deportivo. "Queremos fichar a los mejores jugadores del mundo, en la medida de lo posible, en lugar de destinar grandes sumas a aspectos secundarios que no marcan la diferencia en el rendimiento del equipo. Mi única motivación aquí es devolver al Manchester United al lugar que le corresponde en la élite del fútbol mundial."

Actualmente, el Manchester United se encuentra en la 14ª posición de la Premier League y mantiene vivas sus esperanzas en la Europa League, donde se enfrentará a la Real Sociedad en los octavos de final. Las próximas semanas serán clave para el futuro del club, que deberá demostrar si puede revertir la situación tanto en el campo como en los despachos.