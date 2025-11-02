Crisis histórica de la 'Fiore'

El Fiorentina cayó este domingo derrotado ante el Lecce (0-1) y sumó su décima jornada consecutiva sin ganar en la Serie A, todavía sin conocer el sabor de la victoria en lo que va de campeonato y sumido en una crisis sin precedentes en su historia.

Nunca la 'Fiore' había llegado a la décima jornada de campeonato sin haber ganado un solo partido. Acumula un total de 4 puntos, 6 derrotas y es penúltima a la espera de lo que haga el Génova, por lo que podría caer a la última plaza.

Es el equipo que más goles ha encajado (16) y uno de los que menos ha marcado (7). Los 4 puntos de 30 posibles proyectan, a este ritmo, unos 16 a final de temporada. Números de descenso asegurado. Situación dramática para su técnico, el italiano Stefano Pioli, en la cuerda floja desde hace semanas.

Este duelo ante el Lecce podría ser su sentencia. La derrota ante un equipo que pelea por evitar el descenso y que aventaja ya a los 'Viola' en 5 puntos puede ser demasiado para el club. El tanto del albanés Medon Berisha en el minuto 23 decidió un choque en el que, de nuevo, el combinado 'Viola' fue incapaz de imponerse con claridad.

Solo pudo evitar su derrota un penalti cometido sobre el italiano Ranieri que el VAR consideró revisable pese a que hubo contacto. El colegiado cambió su decisión entre las protestas de los jugadores y cuerpo técnico de la 'Fiore', desatados por la seguro polémica decisión y bajo una presión nunca sentida por la situación del equipo.

Con este resultado, la situación es dramática para una 'Fiore' que, sin embargo, en Liga Conferencia está invicta. En Serie A, sin embargo, penúltima con 4 puntos y la posibilidad de acabar colista a final de la jornada.