Crecen las dudas con el Mundial: el sector hotelero hace saltar las alarmas

El Mundial de 2026 no está generando, por ahora, el impacto esperado en buena parte del sector hotelero de Estados Unidos. Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que advierte de un ritmo de reservas inferior al previsto en varias de las ciudades que albergarán partidos del torneo.

El estudio está basado en encuestas realizadas a hoteles de once sedes mundialistas, y revela que cerca del 80% de los establecimientos consultados considera que la demanda está por debajo de las previsiones iniciales. La patronal atribuye esta situación a distintos factores, especialmente a las dificultades para viajar al país, el encarecimiento de los costes y algunos cambios organizativos vinculados a la FIFA.

Según el informe, entre el 65% y el 70% de los hoteleros encuestados asegura que los problemas relacionados con los visados y el contexto geopolítico internacional están frenando la llegada de turistas extranjeros. El documento señala que el visitante internacional, que se esperaba clave para impulsar la ocupación durante el campeonato, está respondiendo con mucha menos fuerza de la anticipada.

La AHLA también apunta a otro elemento que ha generado incertidumbre en el mercado: la liberación de habitaciones que previamente habían sido bloqueadas para la FIFA. Muchos hoteles interpretaron esas reservas iniciales como una señal de alta demanda futura, pero posteriormente parte de esos cupos fueron cancelados, obligando a reajustar expectativas y estrategias comerciales.

Las diferencias entre ciudades son notables. En mercados como Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Houston, la mayoría de los establecimientos consultados asegura que el ritmo de reservas se mantiene por debajo de lo esperado y, en algunos casos, apenas muestra diferencias respecto a un verano habitual. Los empresarios mencionan además factores como el elevado precio del transporte, los costes laborales y la distancia entre sedes como elementos que también están condicionando la demanda.

Atlanta, en un escenario más favorable

Frente a ello, otras ciudades presentan un escenario más favorable. El informe destaca especialmente el caso de Atlanta, donde alrededor de la mitad de los hoteles asegura estar registrando cifras acordes o incluso superiores a las previsiones. La presencia de selecciones nacionales que instalarán allí sus campamentos base, entre ellas España, aparece como uno de los principales impulsores de la demanda. Miami también muestra un comportamiento positivo gracias a su fuerte atractivo turístico y a su conexión internacional.

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Desde la AHLA insisten en que todavía existe tiempo para mejorar las previsiones aunque reclaman medidas que faciliten la llegada de aficionados internacionales y eviten nuevos incrementos de costes para los viajeros.