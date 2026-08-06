Crece la crisis en la FIFA: la UEFA mantiene su boicot, comunicados de CONMEBOL y FIFPRO...

Ni la FIFA ni la presidencia de GIanni Infantino viven su mejor momento tras el Mundial de 2026. En un comunicado compartido este jueves, la UEFA, rector del fútbol europeo, manifestó que mantiene su boicot a las competiciones del máximo organismo del fútbol mundial ya que no se habían cumplido las condiciones, a pesar de que el plan de financiación privada externa de Infantino no haya tirado adelante.

"Las federaciones miembro de la UEFA han sido muy claras sobre las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA", dice el comunicado de UEFA. "En primer lugar, debían retirarse las propuestas para vender las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que tales intentos de desfigurar el juego de esta manera jamás se volverían a producir".

En una reunión que tuvo lugar la pasada semana en las instalaciones de la UEFA, los 55 miembros acordaron no participar en competiciones de FIFA, incluido el Mundial de Fútbol, hasta que el plan de financiación se parara. Además, la UEFA exigió "garantías vinculantes" de que la FIFA "nunca más abriría su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada".

En el comunicado, la UEFA también reafirma "haber perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene".

Este miércoles, Infantino lideró una reunión en Marruecos a los altos ejecutivos de la FIFA. Tras ella, el organismo emitió un comunicado reconociendo que "se cometieron errores" e indicando que los ejecutivos, incluido el secretario general Mattias Grafström, seguían respaldando a Infantino.

"El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada", añade.

Retirada de apoyos

Este mismo jueves, otros organismos importantes como la FA, la CONMEBOL o la FIFPRO han emitido comunicados hurgando en la crisis del organismo.

El rector del fútbol en Sudamérica se unió a las otras asociaciones una semana más tarde, expresando su "preocupación" por la iniciativa de la Fifa Forward Enterprise (FFE) sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos" por el propio organismo, al tiempo que llamó a respetar los "mecanismos institucionales" para elegir a un nuevo presidente en marzo de 2027.

"La CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales", dice en el comunicado titulado "El fútbol es lo primero".

"Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la Conmebol, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE)", agregó la entidad

La Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol también rechazaron en su momento el proyecto.

"FIFA Forward Enterprise ya no existe. El abuso de poder que la hizo posible, sí. Lo que el fútbol necesita con urgencia no es un encubrimiento, sino una profunda reforma de su gobernanza", dice otro comunicado de FIFPRO de este jueves. "Un proyecto capaz de alterar de manera permanente la propiedad y la gobernanza de la Copa Mundial de la FIFA, así como de comercializar competiciones construidas por generaciones de futbolistas, fue concebido en secreto, negociado a puertas cerradas y llevado al borde de su aprobación antes de que el Consejo de la FIFA, las Asociaciones Miembro, los jugadores y los actores reconocidos del fútbol siquiera supieran de su existencia".

"No se trata simplemente de una falla de gobernanza. Se trata de un profundo abuso del poder presidencial", agrega.

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Por otro lado, según avanzó la 'BBC', también este jueves, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) habría enviado una carta formal retirando su apoyo a Infantino.