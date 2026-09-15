Coutinho se sincera tras su adiós más cruel: "El estadio insultándome... tomé la decisión para priorizar mi salud"

Neymar Jr. se salió con la suya y se reunió con Philippe Coutinho y Arthur Melo en el Santos. El Peixe, más azulgrana que nunca. Cou llegó como agente libre, pues llevaba medio año sin equipo tras rendincir su vínculo con el Vasco da Gama para priorizar y cuidar de su salud mental. Su fiel amigo Ney le llamó y aceptó. Firmó, eso sí, hasta diciembre, fecha en la que acaba la temporada en Sudamérica.

Hace casi veinte años, Neymar y Coutinho se sacaron una foto en el vestuario de la Seleção Sub-15. Era la primera vez que coincidían. Hoy, en el Santos, en el final de sus exitosas carreras, recrearon la mítica foto. El carioca sonríe tras un regreso a su club de formación no prosperó y terminó de la forma más abrupta y desagradable posible.

Así lo recordó, con la herida aún abierta, en su presentación con el Peixe. "El año empezó, no estábamos tan bien, en los últimos partidos… El estadio entero insultándome, pidiendo mi salida. Sé que pasa, pero eso fue muy duro para mí. Vasco siempre fue mi casa. Tomé la decisión para priorizar mi salud. Sabía de las consecuencias. Fui totalmente honesto conmigo y con mis sentimientos. Nunca abandoné al Vasco. Estaba en mi límite y así no podría contribuir en nada. Soy muy reservado, hablé de números que no quería hablar, pero va a ser bueno para que entiendan", contó.

Protegido

Aún afectado por ello, Coutinho no estuvo solo en la sala de prensa, sino que estuvo bien arropado por Rodinei. El club, además, convocó la comparencia del ex de Barcelona y Liverpool minutos antes de la llegada de los dos jugadores, para que hubiese menos prensa.

Lamentó recibir críticas de sus anteriores seguidores: "La repercusión fue grande, me pone triste por eso. El Vasco, para mí, siempre fue mi casa. Fui criado en el Vasco, jugué toda la base, subí al profesional. Siempre dejé claro mi cariño, mi gratitud y mi amor por el club".

Coutinho dejó Vasco da Gama para priorizar su salud mental / @VascodaGama

Priorizó, además, el valor sentimental al económico: "Cuando surgió la oportunidad de venir al Vasco yo tenía un año más en Qatar y ganaba 10 millones de dólares limpios".

Lo dio todo por el club de su vida

Admitió que esa iba a ser la primera y última vez que hablaría sobre lo ocurrido: "Nunca hablé, y esta va a ser la única. Tenía un año más de contrato en el Aston Villa. No quería que el Vasco gastara un centavo en una transferencia mía. Era mi prioridad. La única forma era renunciar a todo eso. De mi salario de un año, y de los valores del Aston Villa. Dejé todo sobre la mesa y vine. Mi llegada al Vasco fue por cariño y amor al club. Tuve la posibilidad de jugar la final de la Copa do Brasil, perdimos desafortunadamente, fue muy pesado. Gané muchos títulos afuera y vine con esa mentalidad de vencer y convertirme en un ídolo. No fue posible".

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Ney mostró públicamente su apoyo y cariño con el siguiente mensaje: "Estoy aquí para protegerte y abrazarte. y para que vuelvas a ser feliz". Rony, además, tuvo el bonito gesto de cederle el dorsal '11' cuando Coutinho iba a ser presentado con el '19'. Él se quedará con el '33'.