Coutinho ficha por el Santos de Neymar

Acuerdo cerrado a falta de oficialidad. Philippe Coutinho ha encontrado nuevo equipo y jugará en el Santos de Neymar. Globoesporte da por cerrado el fichaje, aunque todo queda a expensas de los exámenes médicos a los que tendrá que someterse el exjugador de Barça, Espanyol o Liverpool entre muchos otros equipos.

Coutinho se encontraba libre tras finalizar su vínculo con Vasco de Gama en marzo, en una decisión que se produjo, según explicó el propio futbolista, con motivo de "priorizar" su "salud mental". Un mensaje que no pasó desapercibido en el mundo del fútbol.

Coutinho dejó Vasco da Gama para priorizar su salud mental / @VascodaGama

Siete meses después de disputar su último partido oficial, el acuerdo con su nuevo equipo llegará mediante un contrato para los tres próximos meses, hasta que termine el año. Neymar, buen amigo de Coutinho desde su juventud, ha sido parte activa del acuerdo. De hecho, según explican medios brasileños, el ex de Vasco de Gama ha viajado en un avión que pertenece a NR Sports, empresa propiedad de la familia de Ney y responsable de iniciar las negociaciones para el acuerdo.

Neymar fue el encargado de pedir y recomendar el fichaje de su amigo, una situación que ya se vivió con Arthur, otro ex del Barça que fichó por el Santos a principios de septiembre con un contrato de corta duración, también hasta final de año.

Neymar y Coutinho, durante un entrenamiento de Brasil / Archivo

Después de unas largas vacaciones para liberarse de la presión a la que fue sometido y buscando mantenerse siempre activo físicamente, Coutinho volverá a los terrenos de juego con la idea de recuperar la sonrisa junto a un gran amigo suyo como Neymar, con el que también coincidió en la selección de Brasil desde categorías inferiores.

La carrera de Coutinho ha estado marcada por los altibajos. Tras empezar su andadura profesional en Vasco de Gama, el mediapunta brasileño pasó por Inter de Milán, Espanyol, Liverpool, Barça, Bayern, Aston Villa y Al-Duhail antes de regresar a su país natal y, concretamente, al equipo en el que todo arrancó.

Contando también los partidos con su selección, el talentoso futbolista acumula 681 partidos, con 164 goles y 90 asistencias, siendo el Liverpool el lugar donde alcanzó su mejor nivel hasta el punto de ser considerado uno de los mejores jugadores del momento.