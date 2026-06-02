FÚTBOL INTERNACIONAL
Courtois 'vuelve' a casa para invertir en el Genk
El portero del Real Madrid amplía su proyecto empresarial junto a NXTPLAY y se convierte en accionista minoritario del conjunto belga tras sus inversiones en Le Mans y Extremadura
Thibaut Courtois sigue construyendo su legado más allá de los terrenos de juego. El guardameta del Real Madrid anunció este lunes una nueva inversión estratégica a través de NXTPLAY, la plataforma de inversión deportiva que cofundó junto a Gonzalo Vila, convirtiéndose en accionista minoritario del KRC Genk, el club donde se formó y debutó como profesional.
La operación fue confirmada por la propia NXTPLAY y ratificada durante la Asamblea General del club belga. Con este movimiento, Courtois refuerza su idea de continuar apostando por proyectos empresariales dentro del fútbol europeo, después de unirse previamente a otros clubes como el Le Mans francés y el Extremadura.
La llegada al accionariado del Genk tiene un significado especial para el internacional belga. Fue en el conjunto flamenco donde dio sus primeros pasos como futbolista de élite antes de dar el salto al Chelsea en 2011, iniciando una carrera que posteriormente le llevó al Atlético de Madrid y al Real Madrid.
"Aquí empezó mi historia en el fútbol. Ahora empieza el siguiente capítulo", señaló Courtois tras hacerse oficial la operación. El guardameta belga también destacó el componente emocional de la inversión: "He buscado la excelencia toda mi vida. En el KRC Genk siento esa misma pasión y ambición. Esta inversión es como volver a casa".
Desde NXTPLAY explicaron que el Genk pasará a convertirse en el activo principal de su estructura futbolística. La compañía pretende desarrollar una red de clubes conectados entre sí mediante el intercambio de conocimiento, desarrollo de talento, innovación tecnológica y crecimiento comercial, manteniendo al mismo tiempo la identidad propia de cada entidad.
"El KRC Genk reúne todos los elementos que buscamos: tradición, una academia de referencia y una comunidad muy arraigada. Creemos que es el club ideal para seguir desarrollando nuestra visión", explicó la plataforma en un comunicado oficial en sus canales oficiales.
La apuesta por el Genk se suma a las realizadas recientemente en Le Mans, que acaba de conseguir el ascenso a la Ligue 1, y en el Extremadura, inmerso en un proyecto de crecimiento deportivo en el fútbol español. De esta forma, Courtois continúa ampliando una cartera de inversiones cada vez más relevante dentro del sector.
Por su parte, el presidente del Genk, Peter Croonen, celebró la incorporación del portero madridista al proyecto. "Es un momento importante para el club. Con Courtois y NXTPLAY reforzamos nuestra posición como una de las entidades más sólidas de Bélgica y aceleramos nuestra proyección internacional", aseguró.
Comunicado oficial de Thibaut Courtois y NXTPLAY
Hoy marca un hito definitorio en la vertical de fútbol de NXTPLAY. Estamos orgullosos de anunciar nuestra inversión en KRC Genk, un club cuya orgullosa tradición, renombrada academia juvenil y apasionada comunidad hacen que sea un ajuste natural para la plataforma que estamos construyendo.
Con esta transacción, KRC Genk se convierte en el activo insignia de fútbol de NXTPLAY, uniéndose a nuestra cartera junto a Le Mans FC, quien recientemente aseguró el ascenso a la Ligue 1 y CD Extremadura, actualmente compitiendo en Primera Federación después de cuatro promociones consecutivas.
La ambición de NXTPLAY es clara: convertir a KRC Genk en una institución de referencia en la escena internacional, compitiendo al más alto nivel del fútbol europeo tanto dentro como fuera del campo.
Esta inversión refleja la tesis central detrás de nuestro fútbol vertical: construir un ecosistema conectado de clubes que compartan conocimientos, oleoductos de talento, fuerza comercial e inversión continua en tecnología e innovación. Dentro de esta red, cada club se beneficia del poder colectivo de la plataforma NXTPLAY más amplia, al tiempo que conserva su propia identidad, historia y conexión con su comunidad.
Las fundaciones de KRC Genk: deportivo, financiero y cultural, lo convierten en un ancla ideal para esta visión. Esperamos escribir el próximo capítulo junto con el liderazgo, el personal, los jugadores y los seguidores del club.
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