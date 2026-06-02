Courtois 'vuelve' a casa para invertir en el Genk

Thibaut Courtois sigue construyendo su legado más allá de los terrenos de juego. El guardameta del Real Madrid anunció este lunes una nueva inversión estratégica a través de NXTPLAY, la plataforma de inversión deportiva que cofundó junto a Gonzalo Vila, convirtiéndose en accionista minoritario del KRC Genk, el club donde se formó y debutó como profesional.

La operación fue confirmada por la propia NXTPLAY y ratificada durante la Asamblea General del club belga. Con este movimiento, Courtois refuerza su idea de continuar apostando por proyectos empresariales dentro del fútbol europeo, después de unirse previamente a otros clubes como el Le Mans francés y el Extremadura.

La llegada al accionariado del Genk tiene un significado especial para el internacional belga. Fue en el conjunto flamenco donde dio sus primeros pasos como futbolista de élite antes de dar el salto al Chelsea en 2011, iniciando una carrera que posteriormente le llevó al Atlético de Madrid y al Real Madrid.

"Aquí empezó mi historia en el fútbol. Ahora empieza el siguiente capítulo", señaló Courtois tras hacerse oficial la operación. El guardameta belga también destacó el componente emocional de la inversión: "He buscado la excelencia toda mi vida. En el KRC Genk siento esa misma pasión y ambición. Esta inversión es como volver a casa".

Desde NXTPLAY explicaron que el Genk pasará a convertirse en el activo principal de su estructura futbolística. La compañía pretende desarrollar una red de clubes conectados entre sí mediante el intercambio de conocimiento, desarrollo de talento, innovación tecnológica y crecimiento comercial, manteniendo al mismo tiempo la identidad propia de cada entidad.

"El KRC Genk reúne todos los elementos que buscamos: tradición, una academia de referencia y una comunidad muy arraigada. Creemos que es el club ideal para seguir desarrollando nuestra visión", explicó la plataforma en un comunicado oficial en sus canales oficiales.

La apuesta por el Genk se suma a las realizadas recientemente en Le Mans, que acaba de conseguir el ascenso a la Ligue 1, y en el Extremadura, inmerso en un proyecto de crecimiento deportivo en el fútbol español. De esta forma, Courtois continúa ampliando una cartera de inversiones cada vez más relevante dentro del sector.

Por su parte, el presidente del Genk, Peter Croonen, celebró la incorporación del portero madridista al proyecto. "Es un momento importante para el club. Con Courtois y NXTPLAY reforzamos nuestra posición como una de las entidades más sólidas de Bélgica y aceleramos nuestra proyección internacional", aseguró.