Courtois y Djokovic celebran el ascenso de 'su equipo' a la Ligue 1: ¡Vamos, Le Mans!

"No es oficial, pero está hecho". Así describen en Francia el ascenso directo del Le Mans a la Ligue 1. Dieciséis años después, tras tocar incluso fondo en la temporada 2012/13 con el descenso a la tercera división del fútbol francés, Le Mans vuelve a festejar su regreso a la máxima categoría.

El pasado sábado, en la última jornada de la Ligue 2, el Le Mans se jugaba la promoción frente al Bastia en el estadio Armand Cesari. El conjunto visitante vencía por 0-2 y tenía prácticamente asegurada la segunda plaza cuando el encuentro quedó suspendido a falta de menos de un minuto para el final. El motivo fue el lanzamiento masivo de bengalas por parte de la afición local, que protestaba por el descenso de su equipo a la tercera categoría del fútbol francés.

Aunque la Ligue de Football Professionnel todavía no ha oficializado el resultado definitivo, en Francia nadie duda ya del desenlace. Todo apunta a que el Le Mans conservará la victoria y sellará matemáticamente su ascenso junto al Troyes. "Le Mans tendrá que esperar un poquito más para el ascenso", publicó la cuenta oficial de la Ligue 2 tras la suspensión del encuentro. Horas después, medios como 'L'Équipe' ya daban prácticamente por cerrado el ascenso: "No es oficial, pero está hecho".

El regreso a la Ligue 1 supone el capítulo más simbólico de una reconstrucción que parecía imposible. En la temporada 2012/13, el Le Mans descendió administrativamente a tercera división por graves problemas económicos e incluso se llegó a anunciar su desaparición. El club tuvo que reiniciarse desde categorías semiprofesionales y pasar años completamente alejado de la élite.

Ahora, tras dos ascensos consecutivos, vuelve a la máxima categoría convertido en uno de los proyectos más ambiciosos y mediáticos del fútbol europeo. Y gran parte de la atención gira alrededor de Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid se incorporó el pasado febrero al accionariado del club a través de NxtPlay Capital, plataforma de inversión que cofundó junto a Gonzalo Vila.

Courtois no tardó en celebrar públicamente el ascenso del equipo francés. "Felicidades, Le Mans", escribió en redes sociales. El internacional belga no está solo en el proyecto. También forman parte de la nueva estructura inversora figuras de primer nivel como Novak Djokovic, Felipe Massa o Kevin Magnussen.

Djokovic incluso envió un vídeo felicitando al club y a sus aficionados: "Felicitaciones a todos, se merecen este gran éxito que han tenido esta temporada. Han logrado su objetivo de jugar en la Ligue 1 la próxima temporada, fue una temporada verdaderamente magnífica", declaró el serbio de 38 años, 24 veces campeón de Grand Slam. "¡Disfruten, es un día especial para Le Mans! ¡Y vamos Le Mans!", conlcuyó. Un mensaje que refleja perfectamente la dimensión de una historia que parecía imposible hace apenas unos años.