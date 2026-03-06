El Corinthians ficha al delantero inglés Jesse Lingard

El Corinthians anunció este viernes la contratación del delantero inglés Jesse Lingard, que se reencontrará en el club brasileño con el internacional neerlandés Memphis Depay.

El jugador de 33 años llega a Brasil procedente del Seúl coreano y firmó un contrato hasta el final de 2026, con posibilidad de renovación automática por un año más en el caso de que se cumplan unas metas definidas en el contrato.

Lingard, quien jugó el Mundial de 2018, ya se entrena con el resto de sus nuevos compañeros y está a disposición del técnico Dorival Júnior para debutar en la liga brasileña.

El atacante coincidió con Memphis en el Manchester United hace una década y ha pasado por otros clubes ingleses como Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham y Nottingham Forest.

Antes de firmar con el Corinthians, estuvo negociando con el Remo, recién ascendido a la primera división brasileña, pero las negociaciones no fructificaron.

Se trata del séptimo refuerzo del Corinthians para esta temporada, en la que el club disputará la Copa Libertadores y aspira a hacer un mejor papel en la liga que el año pasado, cuando terminó cuatro puntos por encima del descenso.

El comienzo de la actual temporada está siendo irregular para el Corinthians: en el Campeonato Brasileño está en la tercera posición tras cuatro jornadas, pero acaba de sufrir el revés de su derrota en las semifinales del Campeonato Paulista ante el Novorizontino, de segunda división.