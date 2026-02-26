Corinthians condena el gesto de Prestianni y lanza un mensaje claro tras el caso Vinicius: "El racismo es un crimen. Denuncia"

El caso Vinicius-Prestianni sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol. En el encuentro de este miércoles entre Cruzeiro y Corinthians en el Estadio Mineirão, de la jornada 4 del Brasileirão, el empate (1-1) pasó a un segundo plano. El acontecimiento más importante sucedió instantes previos al silbatazo del colegiado. Los futbolistas del 'Timão' saltaron al césped con la camiseta subida hasta la boca, replicando el gesto que días atrás protagonizó Gianluca Prestianni en un cruce con Vinicius Júnior en Champions. Si en Europa aquella acción fue interpretada como la forma de ocultar un presunto insulto racista, en Brasil se transformó en denuncia pública.

En la parte superior del cuello de la camiseta podía leerse el mensaje: "El racismo es un crimen. Denuncia". El club acompañó la escena con un comunicado contundente: "Contra el racismo y la cobardía, hoy salimos al campo así. Alzando el manto. Mostrando el mensaje. Dejando claro de qué lado estamos. El racismo es un crimen. Denuncie. Llame al 190".

La iniciativa surgió en plena ola de debate tras el supuesto episodio entre Vinicius y Prestianni, que volvió a colocar el racismo en el epicentro de las conversaciones. Las imágenes del jugador argentino cubriéndose la boca recorrieron el mundo y reactivaron un problema recurrente en el panorama europeo. Corinthians decidió apropiarse de ese símbolo y darle un giro: el mismo gesto, pero con un significado opuesto.

La acción no fue improvisada. Formó parte de una campaña impulsada por el área creativa y de marketing del club, con apoyo de profesionales vinculados a la agencia AlmapBBDO. Sin pancartas gigantes ni largos discursos, apostaron por un recurso minimalista y televisivo, sabiendo que una imagen potente en horario estelar podría multiplicarse en redes en cuestión de minutos.

El contexto también pesa. En el último año se denunciaron más de 30 casos de racismo en el fútbol brasileño. Y recientemente, el portero Hugo Souza fue víctima de insultos tras un partido del Paulista. Corinthians, fiel a su identidad histórica ligada a causas sociales, entendió el momento y convirtió un encuentro del Brasileirao en una plataforma para condenar lo ocurrido.