Corinthians da marcha atrás con Memphis: "Rebajó considerablemente su contrato"

Memphis Depay seguirá en Corinthians. Hasta aquí, una noticia aparentemente normal... De no ser que hace tan solo una semana el propio club comunicara públicamente que no iba a renovar al delantero neerlandés.

Fue en aquel momento cuando se desató toda la polémica. La 'torcida' presionó al club para que Memphis siguiera en el equipo y el propio jugador amenazó con una disputa legal. Después de varios días de tensión y comunicados cruzados, el 'Timão' ha decidido cambiar de postura y cerrar la continuidad del ex del Barça.

Memphis Depay, en acción con el Corinthians / EFE

El exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona firmará por dos años, hasta mediados de 2028, según adelantó a los periodistas Stabile, tras recibir el aval del Consejo de Orientación del Corinthians durante una reunión celebrada este lunes. "Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo", explicó. El dirigente reveló que Memphis rebajó "considerablemente" las cifras de su contrato, que había terminado a finales de julio.

Antes de este final feliz, la directiva del Corinthians había comunicado que no ampliaría el vínculo con Memphis, argumentando que las condiciones económicas planteadas por el futbolista eran demasiado elevadas para la delicada situación financiera que atraviesa la entidad.

"Fuera, ratas"

La decisión provocó un enorme malestar entre los aficionados, que consideran al exjugador del Barça una de las grandes figuras del equipo. Un grupo de radicales protestó incluso frente a la casa de Stabile con carteles que decían "fuera, ratas" y "acabó la paz". El propio Memphis tampoco ocultó su enfado y aseguró públicamente que existía un acuerdo previo para prolongar su contrato durante dos temporadas más.

La situación llegó incluso a plantear un posible conflicto ante la FIFA. El futbolista defendía que la ampliación había sido pactada con diferentes departamentos del club y reclamaba el cumplimiento de lo acordado, en una disputa que podía terminar teniendo consecuencias importantes para Corinthians.

Memphis Depay con la camiseta de Corinthians / SPORT

Sin embargo, la presión ha terminado dando resultado. Corinthians reabrió las conversaciones y finalmente alcanzó un acuerdo con Memphis para garantizar su permanencia. El club ha decidido hacer un esfuerzo económico para mantener a su principal estrella y evitar, además, una batalla jurídica que podía prolongarse durante meses.

La continuidad del neerlandés también habría contado con el respaldo de los patrocinadores. Algunas de las empresas vinculadas a Corinthians habían mostrado su preocupación ante una eventual salida del delantero e incluso estaban dispuestas a realizar un esfuerzo económico adicional para facilitar su permanencia.

De esta manera, el culebrón llega a su final con un giro inesperado: Memphis Depay renueva con Corinthians y seguirá siendo una de las grandes caras del proyecto del 'Timão'. Lo que hace apenas unos días parecía una ruptura definitiva termina con el delantero ampliando su etapa en Brasil hasta 2028.