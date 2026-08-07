Corea del Sur habría pagado servicios sexuales a árbitros internacionales que iban a pitar a su selección

Escándalo grande en Corea del Sur. Según un informe de auditoría elaborado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del país desvelado por la agencia Yonhap, la Federación de Corea del Sur (KFA) habría pagado servicios de entretenimiento sexual a árbitros internacionales y coordinadores de partidos entre marzo de 2011 y marzo de 2012.

Según el documento, la KFA utilizó tarjetas de crédito corporativas para costear gastos en salones de masajes y otros establecimientos para adultos situados en Seúl y otras ciudades que acogieron encuentros internacionales de su selección. Los hechos se habrían producido durante compromisos correspondientes a la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y para el Mundial de Brasil 2014.

El informe, además, apunta a nacionalidades. Se trataría de alrededor de una docena de árbitros y coordinadores de partidos procedentes de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Baréin y Uzbekistán. Durante ese periodo, la selección surcoreana disputó siete encuentros oficiales, con un balance de cinco victorias y dos empates, manteniéndose invicta.

La información también recoge el testimonio de antiguos dirigentes de la KFA, quienes aseguraron a la cadena JTBC que este tipo de prácticas eran "habituales en aquella época" y que, en algunos casos, eran los propios árbitros quienes solicitaban ser llevados a locales para adultos.

El informe no salió a la luz en 2016

Acorde a la fuente, las irregularidades fueron detectadas durante una auditoría gubernamental realizada en 2016, aunque el contenido del informe no se hizo público en ese momento.

La publicación de este informe en este momento llega en un contexto especialmente delicado en el fútbol surcoreano. Y es que esta misma semana, la policía registró las oficinas de la KFA dentro de una investigación relacionada con el proceso de contratación del exseleccionador Hong Myung-bo.

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Dicha investigación intenta esclarecer si se cometieron irregularidades en su contratación, en la que estuvo involucrado el expresidente de la Federación, Chung Mong-gyu.