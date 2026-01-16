La Copa sacude a media Europa

La copa mola, y esta temporada lo está demostrando a lo grande. Alrededor de Europa, varios vigentes campeones de las competiciones del K.O. se han estrellado de forma sorpresiva, dejando un reguero de gestas inolvidables, humillaciones para los grandes y relatos que alimentarán el folclore copero durante años.

Además, otros gigantes como el Madrid, United, Milan o Ajax, ya saben lo que es quedarse sin corona antes de tiempo, en una ola de sorpresas que pone de manifiesto el encanto impredecible de estas competiciones. Esta situación peculiar se repite en ligas grandes y medianas, donde los campeones defensores caminan sobre un alambre: algunos han caído con estruendo y otros resisten, pero todos bajo la amenaza constante de los modestos. A continuación repasamos la lista de los grandes batacazos hasta el momento:

Como pasar a la historia en su doble faceta

El Crystal Palace vivió el sueño en mayo al tumbar al Manchester City en la final de la FA Cup, su primer gran título, pero la defensa del cetro acabó en pesadilla absoluta: fue eliminado 2-1 por el Macclesfield, un club de sexta división con una plantilla repleta de jugadores semiprofesionales. El equipo local se adelantó con un cabezazo del capitán Paul Dawson y Buckley-Ricketts dobló la ventaja, antes de sufrir en los minutos finales con el gol de Yeremy Pino de falta directa. Finalmente, los locales consiguieron sellar una de las mayores gestas de la historia del torneo.

El Macclesfield celebra el histórico triunfo en la FA Cup / X

París se parte en dos

La capital de Francia fue testigo de una noche para la historia: el Paris FC, recién ascendido a Ligue 1 y a solo 44 metros de distancia de su casa, asaltó el Parque de los Príncipes para eliminar al vigente campeón de la Copa y rey de la Champions. Un gol de Jonathan Ikoné en el 74' ante su exequipo firmó el 0-1, la primera derrota copera del PSG en casa desde 2022, dejando a Luis Enrique sin margen para soñar con un segundo triplete.

Los jugadores del Paris FC celebran la victoria / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El PAOK atormenta al Olympiacos

Grecia no se quedó atrás, con el PAOK dinamitando el orden en el Georgios Karaiskakis: dos zarpazos de Mythou y Odzodev en los primeros quince minutos barrieron al Olympiacos, vigente campeón, y le quitaron la oportunidad de conseguir el doblete doméstico de nuevo. Ahora, intentará mantener el liderazgo en la Superliga, y esta vez arrebatarle, precisamente, al PAOK, su principal perseguidor, el título liguero.

Sorpresa mayúscula en Bélgica

En Bélgica, el Brugge vio truncado su camino ante el Charleroi, un habitual en la lucha por no descender. Un doblete de Guiagon sentenció a los de Ivan Leko y el partido acabó ardiendo con la autoexpulsión de Campbell en los minutos finales, reflejo de la frustración.

Guiagon celebra uno de los dos goles ante el Brugge / X

El Legia cava su propia tumba

El Legia Varsovia, sumido en una profunda crisis y luchando para evitar el descenso, fue eliminado por el Pogon Szczecin. La debacle del equipo más laureado de Polonia es de las más impactantes de esta temporada, y es difícil de imaginárselos jugando en segunda división, aunque siguen en los puestos rojos. Los visitantes forzaron la prórroga y acabaron remontando en el 117 con un gol del joven Przyborek.

Mientras tanto, en las grandes ligas como Italia y Alemania, los campeones siguen vivos pero bajo lupa. El Bolonia defiende la Coppa Italia que ganó al Milan, su primer gran trofeo desde 1974, y se enfrentará a la Lazio en los cuartos. El Stuttgart, pese a acabar noveno en la Bundesliga, conquistó la DFB Pokal arrebatándole la gloria al Arminia Bielefeld de tercera división, y ahora le tocará el pase a las semifinales ante el Holstein Kiel. El Sporting de Portugal se enfrentará al AVS Futebol, hundido en el pozo de la tabla con cuatro puntos.