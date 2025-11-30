El Flamengo, justo campeón de la Copa Libertadores

Ganó el mejor, el que buscó el triunfo y no especuló, el que se lo mereció. El Flamengo, el club más popular de Brasil, alzó su tercera Libertadores en siete años y se convirtió en el primer conjunto brasileño en ser tetracampeón continental. Todo gracias al buen libreto táctico de Filipe Luís y a un cabezazo del internacional Danilo, a quien Ancelotti quiere llevarse al próximo Mundial, en un saque de esquina.

El Palmeiras se equivocó. Jugó como un equipo pequeño durante demasiados minutos y lo acabó pagando. Terminará la temporada en blanco, porque el campeón de la Libertadores va camino del doblete porque tiene virtualmente ganado el Brasileirão.

El Flamengo puso el fútbol

El Mengão fue fiel a su estilo: trató bien la pelota. Propuso a través de la posesión y la construcción colectiva, pero siempre con el retrovisor puesto, teniendo en cuenta la trascendencia del encuentro.

El Verdão, por su parte, amedrentado y precavido, se presentó con una propuesta reactiva. Se agazapó con su línea de tres centrales marcadores, reconvertida en cinco defensores, y, con su telaraña defensiva, intentó forzar el error de pase de los cariocas en la zona ancha para activar la conexión directa con Vitor Roque y el Flaco López, lo que casi no logró durante muchísimos minutos, o bien jugar por los segundos balones.

Los de Filipe Luís crearon dos buenas ocasiones en los primeros quince minutos con Samuel Lino y Bruno Henrique. Luego optaron por administrar y controlar riesgos. A falta de vértigo y de una acción definitoria que rompiera el pulso permanente, la final se afeó con una guerra de guerrillas que favorecía el plan austero, pragmático y desprovisto de cualquier grandeza de Abel Ferreira.

La final podría haber tenido otro rumbo con la temeraria entrada de Erick Pulgar sobre el central Fuchs que le podría haber valido perfectamente una roja.

Filipe Luís no quiso caer en la trampa táctica de su homónimo portugués y dobló la apuesta. Obligó a los suyos a dejar el juego de estudio, el respeto y el retrovisor en la caseta y planteó una segunda manga valiente. Aumentó aún más la posesión, que llegó a ser del 75%, y maduró correctamente el choque.

El gol era cuestión de tiempo y llegó en el primer remate entre los tres palos. Fue en un córner servido por De Arrascaeta y rematado imponentemente por el veterano Danilo. 0-1. Un premio justo para quien quería jugar.

El partido, como era previsible, se rompió. El Verdão dejó de negociar después de haber tirado por la borda dos tercios del partido; le entraron las prisas. Con sabia nueva, mostró, por fin, las garras y Vitor Roque la tuvo en el minuto 88. Su disparo se fue a las nubes.

El Flamengo, que mandó un balón al palo en el descuento con un libre directo de Cebolinha, supo sufrir para volver a ser el rey de América. El título viene con un doble premio: en diciembre jugará la Copa Intercontinental, donde estará el PSG, y está clasificado para el Mundial de Clubes 2029.

Filipe Luís, un técnico joven que apunta muy alto

El título de la Libertadores certifica el buen inicio del excolchonero en los banquillos. En trece meses como técnico del Flamengo, Filipe Luís, de tan solo 40 años, ha sumado cuatro títulos: la Copa do Brasil 2024 y, en este 2025, la Supercopa do Brasil, el Campeonato Carioca… y ahora el cetro continental sudamericano. En los próximos días, lo tiene todo de cara para firmar un doblete, porque, a falta de dos jornadas, es virtualmente campeón del Brasileirão.