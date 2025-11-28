Una final entre dos superpotencias que define una dinastía continental

Palmeiras y Flamengo dirimen este sábado en Lima (a las 22 h, horario peninsular español) quién es la superpotencia preeminente en el fútbol sudamericano en una final de Copa Libertadores de resultado incierto y con una rivalidad convertida en animosidad.

En 2019 empezó un dominio brasileño sin precedente. Sus clubes monopolizan todos los campeones: con el de esta edición ya serán siete de forma consecutiva, con seis finales consecutivas entre equipos del gigante sudamericano.

En este reciente período, han emergido dos clubes predominantes en Sudamérica muy por encima de cualquier otro por su potencial financiero y deportivo. Ahora, ambos buscan su tercer título para convertirse, de esta manera, en el primer club brasileño que es tetracampeón.

El Palmeiras, siempre con el portugués Abel Ferreira de entrenador, se impuso en las ediciones de 2020 y 2021, esta última derrotando al Flamengo en la final. Mientras, el Mengão salió vencedor en 2019 (con dos goles de Gabigol ante el River Plate en los minutos finales), dirigido por el portugués Jorge Jesus, y en 2022, con Dorival Júnior, que luego fue seleccionador brasileño.

El dominio continental de la 'dupla' es una extensión de lo que ocurre en las competiciones domésticas brasileñas. El Verdão ha conquistado cuatro veces el Brasileirao en una década (2016, 2018, 2022 y 2023) y el Flamengo en dos ocasiones (2019 y 2020), y es virtual campeón en este 2025 a falta de dos partidos, después de mantener un mano a mano con su adversario de esta noche.

Los dos grandes favoritos han cumplido los pronósticos de principio de temporada, con el permiso del Botafogo vigente campeón continental y liguero que se ha descompuesto en un año institucional y deportivamente complicado.

Verdão y Mengão se han disputado los dos grandes títulos del calendario en un intenso duelo. La maratón de encuentros empieza a pasar factura. Los paulistas llegan a la final habiendo jugado 73 partidos oficiales en este 2025, por 72 de los cariocas. Y como resultado de un calendario inhumano, ambos están agotados. Afrontan esta gran cita del año lejos de su mejor versión. En los últimos encuentros, los dos finalistas han mostrado ya signos de flaqueza.

El Palmeiras, por ejemplo, ha sido incapaz de ganar ninguno de los cinco últimos partidos del Brasileirao, en los que solo ha sumado dos de los 15 puntos en liza, y así se le ha escapado la posibilidad de sumar su tercera liga seguida. Por su parte, el Flamengo, que dirige el exlateral colchonero Filipe Luis, ha ganado solo una vez en las tres últimas jornadas, cayendo en el clásico Fla-Flu por 2-1 en Maracaná.

Por el desgaste físico y mental acumulado, la trascendencia del encuentro más importante en Sudamérica y la rivalidad surgida entre los dos contendientes a lo largo de la última década, se espera una final de muchísima tensión en la que, quizás, se imponga la experiencia y el saber lidiar con situaciones límite en lugar de la calidad que hay entre las dos mejores plantillas sudamericanas.

De Arrascaeta y Vitor Roque, las estrellas de la final

En esta etapa dorada del Flamengo, que ya ha superado a la de Zico en la trascendencia de los títulos sumados, hay un hilo conductor que es la figura de De Arrascaeta, convertido en el gran ídolo de la 'naçao rubronegra' después de la salida de Gabigol a finales del año pasado.

El '10' uruguayo, de 31 años, está firmando un curso excepcional. Filipe Luis ha acertado. Lo ha situado mucho más cerca del área, lo que ha potenciado sus virtudes ofensivas. Lleva 23 tantos (18 de ellos en el Brasileirao, donde es el segundo en la tabla de artilleros) y ha dado 17 asistencias.

Es el futbolista más regular en una plantilla donde sobresalen futbolistas de experiencia como Jorginho, Saúl Íñiguez (que no tiene la titularidad garantizada), Bruno Henrique o los recién llegados Samuel Lino y el colombiano Carrascal.

Vitor Roque con la reproducción del tofeo de la Copa Libertadores / @LibertadoresBR

Por su parte, en el Palmeiras, que ha sufrido una profunda transformación de su plantilla a lo largo de esta última década, la gran esperanza es Vitor Roque, el hombre-gol del equipo, que forma una solvente 'dupla' de delanteros centro con el argentino Flaco López.

Tigrinho ha renacido en su regreso a Brasil. Fue convocado por Carlo Ancelotti en la última fecha FIFA. Suma 20 goles y cinco asistencias con la camiseta verde palmeirense. Este sábado, con solo 20 años, disputa su segunda final de Libertadores, tras perderla en 2022 con el Athlético Paranaense, precisamente ante el Flamengo.