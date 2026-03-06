La Copa le sienta mal a Endrick

Hace un mes que Endrick no marca un gol. La última vez que celebró fue el pasado 4 de febrero ante el Laval, en la Coupe de France. Ya son cuatro duelos sin ver portería y el Olympique de Lyon lo está notando. El equipo francés encadena tres partidos sin ganar; el último le costó su participación en el torneo copero, y necesita revertir la situación este fin de semana para llegar con una alegría al duelo de ida de octavos de Europa League contra el Celta.

A Endrick y al Lyon les sentó mal la Copa. Se despidieron del torneo del KO en la tanda de penaltis de los cuartos de final contra el Lens. Los norteños empezaron ganando 0-2, pero los de Fonseca consiguieron mantenerse con vida y forzaron los lanzamientos desde los once metros, aunque no pudieron evitar el triste desenlace.

Fuera de la Copa

En lo personal, fue un partido difícil para Endrick. Su primera parte fue gris, sin poder entrar casi en juego ni generar peligro arriba. Aunque lo intentó, como de costumbre, no estuvo cómodo en ningún momento del duelo. Eso sí, no falló su pena máxima en la tanda, que de poco sirvió porque Niakhaté no convirtió su disparo y condenó a su equipo.

Pese a que el rendimiento en la Europa League fue espectacular, terminando la fase liga en la primera posición, la gran oportunidad del Lyon para volver a ganar un título tras 14 años de sequía era la Coupe de France. El batacazo del PSG ante el recién ascendido Paris FC les allanó el camino, pero el Lens, una de las grandes revelaciones de esta temporada en Francia, les bajó la persiana.

Objetivo Mundial

Un mazazo para el club galo y para el delantero brasileño, que empezó de manera fulgurante en el Groupama Stadium, siendo consciente de que Carlo Ancelotti le vigila muy de cerca de cara al Mundial.

Endrick celebra su gol con el Olympique de Lyon / @endrick

Con la baja de Rodrygo Goes, uno de los intocables en la parcela ofensiva, el futbolista cedido por el Madrid al Lyon tiene ahora más opciones de estar en la gran cita. Eso sí, debe recuperar el maravilloso nivel que mostró en sus primeros días en Francia.

Con la Ligue 1 demasiado lejos, ahora la Europa League es la única oportunidad que les queda al Lyon y a Endrick para tocar metal. Y si algo claro hay en el fútbol, es que el rendimiento del pasado no garantiza éxitos en el futuro. Así que la maravillosa fase liga que firmaron no servirá de nada si patinan contra el Celta en los octavos de la competición de plata de la UEFA.