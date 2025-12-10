La Copa Intercontinental a escena: el PSG de Luis Enrique busca finalista

La fase final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 arranca este miércoles en Qatar con el encuentro de cuartos de final entre el Flamengo, que ganó su cuarta Copa Libertadores diez días atrás, y el Cruz Azul, que conquistó en junio la Concacaf Champions Cup 2025. El llamado Derbi de las Américas, con un ligero favoritismo brasileño, empieza a las 18 horas (horario peninsular español) y se disputará en el Estadio Ahmad Bin Ali, en Rayán.

De este encuentro saldrá el equipo que tiene más opciones para medirse al PSG en la final del próximo día 17. En esta competición asimétrica que la FIFA recuperó en 2024 y le dio un nuevo formato, el campeón europeo va directo a la gran final sin tener que pasar por las eliminatorias previas.

Flamengo o Cruz Azul aún tendrán que pasar por un segundo cruce, la semifinal del próximo sábado, donde les espera el Pyramids, campeón de la Liga de Campeones de la CAF (2024/25). El conjunto egipcio, anteriormente, se deshizo del Auckland City (Nueva Zelanda), campeón de Oceanía, y del Al Ahli (Arabia Saudí), que había ganado la Liga de Campeones asiática.

Los brasileños, eufóricos con su doblete

El Mengão, que dirige el excolchonero Filipe Luís, llega a Qatar lanzado, pero al mismo tiempo extenuado, para afrontar el último torneo de una temporada agotadora que empezó en enero.

El equipo más popular de Brasil ha firmado el segundo doblete de su historia (el otro fue en 2009 con Jorge Jesus como entrenador). Estas dos últimas semanas ha ganado un doble mano a mano al Palmeiras, la otra superpotencia actual del fútbol sudamericano. Venció al Verdão de Vitor Roque en la final de la Copa Libertadores, el sábado 29 de noviembre en Lima, con un testarazo del veterano Danilo (1-0) y, luego, confirmó su triunfo en el Brasileirão con una jornada de anticipación.

Filipe Luís está sacando el máximo partido a la mejor plantilla de Sudamérica. Ha ganado cuatro títulos en este 2025: al doblete hay que sumarle dos copas más en el primer semestre, la Supercopa do Brasil y el Campeonato Carioca. Desde que debutó en un banquillo profesional —cogió las riendas del Flamengo a finales de septiembre de 2024— ha alzado cinco títulos, porque el año pasado se llevó la Copa do Brasil. Salvando las distancias, su inicio recuerda al de Pep Guardiola en el Barça.

"Será un partido muy difícil ante un adversario de una gran calidad. Sabemos todos de la presión y la exigencia que existe en el Flamengo, tanto interna como externamente. La importancia de esta competición para el fútbol sudamericano también nos da la posibilidad de seguir haciendo historia; por eso queremos llegar lo más lejos posible", ha indicado el técnico, que sigue sin haber firmado aún su renovación.

Los celestes, por su parte, afrontan la Intercontinental un punto alicaídos. El fin de semana fueron eliminados por Tigres en la semifinal del Torneo Apertura 2025. Su técnico, el argentino Nicolás Larcamón, inyecta optimismo. Asegura que su equipo está "entero" y que considera que no afronta el partido pensando en salvar el semestre.

"Queremos aprovechar esta oportunidad. La verdad es que, para todos y para toda la delegación, es un privilegio importante poder representar a Cruz Azul en un torneo de esta magnitud. Estamos, sobre todo, muy enfocados en llegar de la mejor manera. Tenemos la información clara y todos los aspectos que podemos controlar y trabajar para aumentar nuestra probabilidad de avanzar a la siguiente fase”, ha enfatizado.