La Copa Intercontinental 2025 ya tiene definidos a todos sus participantes

El Flamengo se impuso al Palmeiras (0-1) en la final de la Copa Libertadores 2025, disputada en Lima. El encuentro fue decidido por un gran cabezazo del veterano Danilo en un saque de esquina. Con este triunfo, el rubro-negro carioca obtuvo el derecho de disputar un nuevo título este año: la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que tendrá su fase final este mes de diciembre en Qatar.

El torneo reúne a los seis campeones continentales del planeta. Ahora, una vez definido el nuevo rey de Sudamérica, la competición ya tiene definidos todos los participantes de su cuadro final.

El miércoles 10 de diciembre se jugará lo que puede considerarse la eliminatoria única de cuartos de final. El llamado Derbi de las Américas enfrentará al Flamengo, como campeón de la Conmebol Libertadores, y al Cruz Azul mexicano, que se impuso en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Flamengo aterrizará en Qatar al límite del desgaste físico, porque este será su último compromiso oficial de la temporada. Ya lleva 73 partidos oficiales desde enero y, antes de la Intercontinental, aún le quedan las dos jornadas finales del Brasileirao, donde lo tiene todo a su favor para llevarse el título (tiene cinco puntos más que el Palmeiras, con seis en juego) y repetir el doblete que el Botafogo logró el año pasado.

Quien salga vencedor del Derbi de las Américas jugará las semifinales, denominadas Copa Challenger, contra el Pyramids, campeón de la Liga de Campeones de la CAF (2024/25). Este encuentro está programado para el sábado día 13. El conjunto egipcio, anteriormente, se deshizo del Auckland City (Nueva Zelanda), campeón de Oceanía, y del Al Ahli (Arabia Saudí), que había ganado la Liga de Campeones asiática.

El vencedor de este nuevo cruce llegará, por fin, a la gran final, que se disputará el lunes día 17, donde ya tiene una plaza garantizada el PSG, que dirige Luis Enrique, como vigente campeón de la Champions League.

Este nuevo formato de la Copa Intercontinental fue inaugurado en 2024, después de que la FIFA diera cuerpo al Mundial de Clubes. Su primer y, de momento, único campeón es el Real Madrid, que se impuso 3-0 al Pachuca, de México, con goles de Mbappé, Rodrygo y Vinicius Junior.