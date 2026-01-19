Walid Regragui, sobre el penalti de Brahim: "Parar el partido delante de todo el mundo no justifica la forma en que disparó"

La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal quedará en la memoria de Brahim, aunque no por motivos positivos. El jugador del Real Madrid, elegido como el mejor futbolista del torneo, terminó el decisivo encuentro señalado por los aficionados marroquíes tras fallar un penalti en el descuento, que podría haber resultado determinante para el resultado final.

Cuando parecía destinado a convertirse en el héroe del combinado marroquí, Brahim optó por un lanzamiento a lo ‘Panenka’ que terminó en las manos de Édouard Mendy. La arriesgada decisión generó la decepción de gran parte de los aficionados del país y dejó al futbolista visiblemente afectado, quien terminó el partido con lágrimas en los ojos.

Brahim, tras perder la Copa África / Themba Hadebe

En ese sentido, Walid Regragui consideró que los diez minutos en los que se detuvo el juego durante la final de la Copa África, tras la señalización de un penalti a favor de su equipo y la retirada temporal de los jugadores senegaleses en señal de protesta, "desestabilizó" al madridista Brahim Díaz, quien finalmente falló la pena máxima.

El árbitro Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, sancionó el penalti a favor de Marruecos en el minuto 95, lo que llevó al técnico senegalés a ordenar a sus jugadores abandonar el terreno de juego. Diez minutos después regresaron, pero Brahim no logró convertir, y en la prórroga, Senegal se impuso gracias a un gol de Pape Gueye.

SPORT.es

En la rueda de prensa posterior, Regragui subrayó el impacto del fallo: "Es el primer lanzador del grupo; el largo parón lo desestabilizó", explicó. "Eso no justifica la forma en que disparó. Pero no vamos a volver atrás. Vamos a asumir la responsabilidad. Es muy duro. Hemos estado a apenas un minuto de ser campeones de África. El fútbol es cruel a veces", agregó.

El técnico asumió "la responsabilidad completa" por la derrota marroquí. "Los jugadores lucharon a muerte. Cualquier elección se critica si el resultado es negativo. Hay que aceptar el fracaso para volver más fuertes. No me escondo detrás de nadie. La responsabilidad es mía como entrenador", dijo. Regragui, que evitó hablar de dimisión, lamentó la grave lesión de Hamza Igamane, que obligó a Marruecos a jugar con diez jugadores la segunda parte de la prórroga y probablemente tenga roto el ligamento cruzado.